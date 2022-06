SuperEnalotto, centrato un "5" a Castelvetro

La fortuna passa per Castelvetro di Modena dove è stato centrato un “5” al SuperEnalotto che ha fruttato al giocatore la bellezza di 32.065,53 euro nel concorso del 23 giugno, come ha riportato Agipronews. Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 227,8milioni di euro – record per il SuperEnalotto - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.