Vittorio Lugli è il nuovo Presidente della Fondazione Collegio San Carlo di Modena

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo di Modena ha nominato l’Avv. Vittorio Lugli come nuovo presidente, in seguito alle dimissioni del Prof. Giuliano Albarani, recentemente nominato Assessore del Comune di Carpi (che continuerà comunque ad essere un Consigliere del C.d.A.).

L'Avvocato Lugli ha conseguito la laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena nel 1996, con una tesi in Storia dei Sistemi e dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Iscritto al Foro di Modena come avvocato cassazionista, Lugli ha maturato una significativa esperienza nel Diritto del lavoro, Diritto commerciale e di impresa, nonché nella contrattualistica nazionale e internazionale.

Dal 2017, su nomina del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, ruolo in cui è stato riconfermato nel 2022, con incarico anche di Segretario.

"Assumo la presidenza della Fondazione Collegio San Carlo di Modena - commenta l’Avv. Vittorio Lugli - con senso di responsabilità e anche con un pizzico di timore, nonché con l’obiettivo di continuare a valorizzare il ruolo fondamentale che questa istituzione riveste nel panorama culturale e formativo del territorio. Ringrazio l'amico Giuliano Albarani che confido continui ad essere una costante presenza in Fondazione. La fiducia accordatami dal Consiglio di Amministrazione, oltre a rappresentare per me un grande onore, è un impegno che intendo perseguire con assoluta determinazione. Spero, inoltre, di portare, ogni tanto, anche un po' di Erasmiana follia.”

“La Fondazione - continua il neopresidente Lugli - rappresenta da secoli un punto di riferimento assoluto nel campo della formazione e della promozione culturale. Il mio impegno, quindi, sarà rivolto a consolidare le solide basi costruite dal Prof. Albarani e da quanti lo hanno preceduto, perseguendo con rigore nuovi traguardi che possano arricchire ulteriormente la nostra comunità. Sono convinto che, attraverso una collaborazione proficua con le altre realtà pubbliche e private, potremo affrontare con successo le sfide future e rafforzare il nostro ruolo di guida culturale e formativa."

"Esprimo le mie più vive congratulazioni all'Avvocato Vittorio Lugli - sottolinea la Direttrice Generale Edith Barbieri -. La sua comprovata esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali rappresentano un'importante risorsa per la nostra Fondazione. Sono certa che sotto la sua guida sapremo affrontare con lungimiranza le sfide che ci attendono, continuando a promuovere la nostra missione con rinnovato vigore.”

“Desidero altresì ringraziare il Prof. Giuliano Albarani - prosegue Barbieri - per il suo straordinario contributo durante il suo mandato. Il suo impegno ha dato impulso a numerose iniziative di grande rilevanza e ha rafforzato il prestigio e l'influenza della nostra Fondazione. Sono altresì certa che la collaborazione con il nuovo Presidente sarà altrettanto fruttuosa e ci permetterà di raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi.”

