"Venite a vivere in montagna" Sinergia e formazione per vivere e rivivere l'Appennino

Le terre alte possono vivere e rivivere. Le possibilità di lavoro esistono: basta saperle cogliere, insieme al mettersi in gioco.

L'Appennino modenese, con le sue valli del Dolo e del Dragone, risente di un tragico spopolamento negli ultimi anni. Eppure. I posti di lavoro non mancano, le aziende competitive del territorio che hanno la loro sede in montagna, cercano addetti che non riescono a trovare.

L'appello è: 'Venite in montagna dove si può vivere bene e lavorare'. Frassinoro, Montefiorino, Palagano, in provincia di Modena, sono territori a poca distanza dai centri urbani più popolosi come Sassuolo, patria della ceramica, o Modena città. La viabilità presenta sì notevoli criticità. Strade tortuose, spesso percorse da un traffico pesante, diretto alle attività produttive dell'area. Eppure. Basterebbe, intanto, stendere un manto di asfalto nuovo. Insieme alla strade ben percorribili, mancano le autostrade digitali, la banda larga era un obiettivo della Regione Emilia Romagna, entro il 2021. Ma così non è stato. Stiamo parlando di sopravvivenza dei territori alti. Non di minuzie od orpelli.

'Fate presto' è stato il motto dell'imprenditore Renato Railz, presidente di Eurolls, multinazionale friulana impegnata nella meccanica pesante che ha partecipato, come ospite, all'evento organizzato da Trenton a Montefiorino, altra azienda metalmeccanica, con storica sede a Frassinoro (Modena), che ha deciso, per fare fronte alla cronica mancanza di addetti, di formarseli internamente, con uno percorso formativo che partirà nella prossima primavera, attivato con i professionisti di You.ta Academy di Fiorano (Mo). Eurolls ha raccontato la sua esperienza in area alta, l'azienda (250 addetti e 80 milioni di fatturato) ha infatti sede operativa in montagna, si produce a Villa Santina (Udine), fra i monti della Carnia, ed ha una delle sue filiali, appena aperta, a Resia (Udine), altro piccolo paese della valle omonima, all'ombra delle Alpi friulane. 'In montagna si può tutto, basta volerlo, la politica deve fare la sua parte' ha detto Railz.

Carlotta Giovetti, amministratore di Trenton afferma: 'Diamo una possibilità di formazione e lavoro anche a chi potrebbe sembrare non adatto, lo facciamo diventare utile alle nostre esigenze'. Per dire che la possibilità c'è per chi desidera mettersi in gioco. Luca Sabattini, consigliere regionale: 'Non ci siamo dimenticati di queste terre, sono al centro delle scelte della politica regionale'.

Maurizio Paladini, sindaco di Montefiorino: 'Il territorio deve fare squadra. Stiamo facendo quanto possibile'. Oreste Capelli, sindaco di Frassinoro: 'Dobbiamo essere pragmatici, serve parlare ma anche fare'. Fabio Braglia, primo cittadino di Palagano: 'Credevo fosse il solito momento di chiacchiere, ed invece, finalmente, si parla di progetti concreti in divenire'. Gli fa eco Corrado Ferroni, sindaco di Pievepelago. Presenti alla tavola rotonda Erika Marcolini, di Eurointerim, Ivan Lion di Ali Energia, Giovanni Montanini di You.ta Academy, Riccardo Baroni di Lapam e Mattia Lugari di Cna.