Ucraina, anche i bambini del nido distribuiscono volantini per la pace

"Andiamo in giro a mettere le lettere per dire che non ci piace la guerra", dice Romeo, tre anni. La guerra? "Non mi piace perché è brutta, perché ci sono dei cattivi", aggiunge Agata, sua coetanea. Romeo e Agata frequentano Ain Karem, l’asilo a ore aperto nel 2016 a Modena dalla cooperativa sociale La Porta Bella.

I due bimbi sono stati coinvolt in una singolare iniziativa messa in campo dalle educatrici del nido, che hanno portato i bimbi in giro per il quartiere: "Se vuoi la pace, prepara la pace. Oggi abbiamo fatto una passeggiata per il quartiere per schierarci contro la guerra", spiegano le maestre di Ain Karem. Sicuramente un'idea fuori dagli schemi.

L’iniziativa è stata apprezzata dai genitori. "Grazie di cuore per aver accompagnato i nostri figli in un’esperienza così importante", ha scritto una mamma su Facebook.