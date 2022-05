Giovani volontari in Irlanda e in Francia: aperte le selezioni

Nuove opportunità per i giovani in campo internazionale: il Comune di Formigine seleziona due ragazzi da 18 a 30 anni per fare esperienze formative in Irlanda e in Francia.

Callan, città irlandese vicino a Kilkenny (gemellata con Formigine) accoglierà un volontario presso il KCAT Arts Centre, un centro inclusivo per le arti. Qui, il volontario potrà occuparsi della realizzazione di mostre d’arte e produzioni teatrali, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità e collaborerà con altri volontari tedeschi e francesi, oltre al personale del Centro. È richiesta la conoscenza base della lingua inglese. L'avvio del progetto è previsto per il 1 settembre 2022 e ha una durata di 10 mesi.

Nella città francese di Saumur, gemellata con Formigine, il volontario presterà servizio presso l'associazione SCOOPE. Essa promuove l’inclusione sociale degli adolescenti da 11 a 18 anni attraverso attività di carattere culturale e sportivo. Inoltre, l'associazione affianca i genitori nel loro ruolo educativo attraverso la realizzazione di soggiorni familiari e di eventi aperti a tutti i residenti del quartiere Chemin-Vert di Saumur. Il volontario parteciperà a una formazione pre-partenza e avrà accesso a un programma di supporto linguistico (Online Linguistic Support, OLS). Inoltre, avrà la possibilità di seguire un corso di lingua francese gratuito a Saumur (3 ore alla settimana). Il progetto parte a gennaio 2023 e durerà 10 mesi.

Tutti i costi di vitto, alloggio e attività sono coperti con finanziamenti europei. Il costo del viaggio sarà coperto fino a un massimo di 275 euro. È previsto inoltre un pocket money mensile di circa 180 euro.

Per entrambe le selezioni è possibile inoltrare la propria candidatura entro il 28 maggio 2022. I moduli per le domande, riservate ai giovani residenti a Formigine, si possono scaricare dal sito del Comune, oppure sono disponibili presso lo spazio di coworking di Villa Gandini e lo Sportello del Cittadino (via Unità d'Italia 26). I moduli compilati, unitamente al curriculum vitae e a una copia di un documento d’identità, possono essere consegnati presso lo Sportello del Cittadino oppure inviati all'indirizzo ufficioeuropa@comune. formigine.mo.it. Info: tel. 059 416149