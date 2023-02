Rifiuti intorno al PalaPanini, i volontari ne raccolgono oltre due tonnellate

Sabato 18 febbraio è stata realizzata una nuova iniziativa di raccolta dei rifiuti abbandonati, organizzata dall'associazione Plastic Free in collaborazione con Le guardie ecologiche GEV e GEL, con gli scout dell'Agesci della zona di Modena, con Modena Pulita e con il supporto di Hera per le attrezzature e per smaltire e riciclare i rifiuti recuperati.

La raccolta si è concentrata sulle aree verdi ai margini del piazzale retrostante all'isola ecologica Calamita, quel grande spazio in cemento accanto al Palapanini dove trovano spazio periodicamente i circhi e il luna park. All'iniziativa si sono presentati più di 110 volontari, tra cui molti ragazzi e anche diversi bambini accompagnati dai genitori.

Al termine della raccolta durata più di 2 ore, sono stati raccolti ben 2.136 Kg di rifiuti: 121 sacchi grandi di materiale non riciclabile, 49 sacchi di vetro e metallo e 830 kg di rifiuti speciali.

"Abbiamo infatti recuperato molti rifiuti ingombranti tra cui pneumatici da auto e da camion, un monopattino elettrico del servizio sharing, tubi, lamiere, arredi e pezzi di auto - spiegano i promotori della raccolta - La quantità di rifiuti che abbiamo trovato era davvero impressionante, almeno quanto il confronto tra le foto scattate prima e dopo il lavoro dei volontari. Ringraziamo i numerosi ragazzi e i bambini che ci hanno dato un aiuto immenso e che sono un'importante esempio per tutti noi! Ci piace ricordare che tra tanta indifferenza c'è comunque chi ha veramente a cuore la propria città e l'ambiente: tanti eroi che credono in un mondo migliore e che continuano a dare l'esempio agli altri sperando che possa essere colto. Al termine dell'iniziativa ci è rimasto nel cuore l'entusiasmo di questi bambini davvero volenterosi di migliorare il mondo partendo dalle proprie azioni!".

"Con l'associazione Plastic Free, a Modena abbiamo organizzato numerose iniziative di questo tipo nel corso degli anni e ci impegniamo a proseguire queste attività nella speranza che al nostro gesto si aggiunga quello delle persone che vorranno iniziare a loro volta ad agire per il bene dell'ambiente seguendo l'esempio dei volontari che partecipano alle nostre raccolte".