Volontariato nella città "gemella" di Saumur, l'opportunità a Formigine

Sono aperte fino al 15 settembre le candidature per partecipare a un progetto di volontariato a Saumur, cittadina francese gemellata con Formigine. Si tratta di un’opportunità in campo internazionale che il Comune di Formigine mette a disposizione a un giovane per vivere appieno che cosa significhi essere cittadino europeo. Dopo Kilkenny, cittadina irlandese che ormai da anni accoglie giovani volontari formiginesi, il progetto si allarga per il primo anno anche a Saumur con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con le altre città con le quali Formigine è gemellata.

Durante l’esperienza, prevista da gennaio ad ottobre 2023, il volontario selezionato presterà servizio presso SCOOPE, associazione che promuove l’inclusione sociale e la lotta all’inattività giovanile attraverso attività di carattere culturale e sportivo.

Il volontario svolgerà una media di 25 ore alla settimana e avrà la possibilità di seguire un corso di lingua gratuito. Il vitto e l’alloggio sono gestiti e organizzati da SCOOPE, mentre i costi (viaggio compreso, fino ad un massimo di 275 euro) sono coperti dall’Unione Europea. È previsto inoltre un pocket money mensile di circa 180 euro per piccole spese personali.

I requisiti per partecipare alla selezione sono l’essere residenti a Formigine, avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni ed essere registrati al portale del Corpo Europeo di Solidarietà. Per candidarsi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune o presso lo spazio di coworking Hub in Villa e lo Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia. I moduli, unitamente al curriculum vitae e ad un copia di un documento di identità, possono essere consegnati allo Sportello del Cittadino oppure inviati all’indirizzo ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Europa, per e-mail o al numero 059 416149.