Giornata Internazionale delle Cooperative: il progetto di Legacoop Estense, Unicapi e cooperative associate

E’ stata festeggiata il primo sabato del mese di luglio in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle Cooperative, una ricorrenza promossa dall’ONU e dall’International Co-operative Alliance per celebrare il contributo delle cooperative allo sviluppo sostenibile. Per l’occasione Legacoop Estense, insieme alle cooperative associate e in collaborazione con la cooperativa di abitanti Unicapi, promuove la terza edizione di WOW – Wall of Wonder, un progetto pluriennale che prevede la realizzazione di opere di street art in occasione del Coopsday. L’artista individuata per l’occasione è Eloise Gillow.

“Grazie alla cooperativa di abitanti Unicapi, che metterà a disposizione la facciata di un edificio residenziale in via Dalla Chiesa a Modena” afferma il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri “verrà realizzato un murale che valorizzerà i temi delle comunità inclusive, resilienti e intergenerazionali, con riferimento anche all’importanza della memoria e dell’educazione alla legalità, temi molto significativi per un quartiere della città le cui vie sono dedicate alle vittime della mafia, con la presenza a pochi metri della Scuola secondaria di I grado Mattarella. Voglio ringraziare le cooperative che rendono possibile questo progetto: Coop Alleanza 3.0, Assicoop Modena&Ferrara, Conad Nord Ovest, GranTerre, Politecnica, Abitcoop, Gulliver, Mediagroup98 e Doc Creativity. Un ringraziamento particolare anche alla Scuola Mattarella, con la cui collaborazione promuoviamo due laboratori destinati agli studenti”.

Si partirà infatti martedì 4 luglio con “Caleido-luogo”, un laboratorio pratico di pittura urbana dal vivo a cura di Doc Creativity. Guidati da esperti di arte urbana, i partecipanti realizzeranno un’opera di street art sui muri dell’edificio degli ex bagni pubblici in via Dalla Chiesa, antistante la parete su cui lavorerà l’artista, a partire da un’indagine fotografica del quartiere. Il secondo laboratorio, “Raccontami di te”, è previsto per il 20 luglio e sarà l’occasione per i partecipanti di realizzare una video-intervista all’artista, guidati da professionisti di Mediagroup98.

L’arrivo di Eloise Gillow e del suo collaboratore Zane Prater a Modena è previsto per il 13 luglio. Le prime giornate saranno dedicate alla definizione del progetto artistico, mediante un lavoro di indagine – interviste, sopralluoghi fotografici, appunti di viaggio sotto forma di disegni – a stretto contatto con il quartiere, che porterà alla realizzazione dell’opera a partire dal 17 luglio. L’inaugurazione è prevista lunedì 24 luglio alle ore 19:00. “Siamo felici di partecipare a un progetto che coinvolgerà attivamente le persone che vivono il quartiere, a partire da insegnanti e studenti della Scuola Mattarella fino ai soci della cooperativa”, spiega il presidente di Unicapi Loris Bertacchini. “L’opera d’arte apparterrà a tutta la comunità e speriamo che in residenti la apprezzino come qualcosa che nasce anche grazie al loro apporto”.