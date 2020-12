A Maranello arrivo lo “zaino sospeso” per le famiglie bisognose

A Maranello arriva lo “zaino sospeso”, iniziativa di solidarietà promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Caritas di Maranello e Pozza e alcune cartolerie e tabaccherie del territorio. L’idea è semplice: offrire la possibilità ai cittadini di donare materiale scolastico per gli studenti delle famiglie che si trovano in particolare difficoltà economica. Un piccolo gesto di grande generosità che può avere conseguenze importanti per bambini, ragazzi e nuclei familiari colpiti dalla crisi economica aggravata dall’emergenza sanitaria.

A partire da sabato 19 dicembre chi vuole potrà donare penne, matite, gomme, quaderni e altro materiale da utilizzare a scuola o per i compiti a casa ai bambini e ragazzi di Maranello che ne hanno più bisogno. Lo si potrà fare nei quattro esercizi commerciali del territorio che hanno aderito al progetto: Cartoleria Olivieri, Nuvole di Carta, Tabaccheria il Dado, Cartoleria Cartacanta, che esporranno una vetrofania apposita e allestiranno all’interno del locale un piccolo punto di raccolta della cancelleria. A fare da tramite tra i negozi e le famiglie destinatarie saranno poi le Caritas delle parrocchie di Maranello e Pozza, che ritireranno periodicamente il materiale per effettuare la consegna.

“Il progetto è stato proposto alla giunta dai gruppi di maggioranza in consiglio comunale e ci ha trovato subito d’accordo”, afferma il sindaco Luigi Zironi. “In particolare in questo periodo di oggettiva difficoltà, per alcune famiglie anche una piccola donazione può fare la differenza. Ringrazio i commercianti che hanno aderito, per la sensibilità dimostrata, e le parrocchie: il loro supporto è un elemento importante per monitorare le reali necessità del territorio. E un ringraziamento particolare va ai cittadini che vorranno contribuire donando qualcosa per le famiglie in difficoltà”.