Nuova vita per lo Zeta Due, debutta il premium club David Lloyd Modena

Lo storico centro sportivo di Modena Club Zeta Due cambia pelle. Lo fa dopo la vendita da parte dei proprietari originari a David Lloyd Leisure, gruppo inglese leader in Europa nel settore della salute, dello sport e del benessere.

La nuova proprietà ha rinnovato l'impianto, che ora si chiamerà David Lloyd Modena e che metterà a disposizione dei soci di tutte le età un'ampia offerta di strutture e servizi per svolgere attività fisica. Una location per tutte le esigenze, da luogo di aggregazione per famiglie a punto di ritrovo per coloro che desiderano allargare il proprio network, professionale e non solo.

Oltre alla palestra, ai campi da tennis all'aperto, allo studio di ciclismo progettato su misura, alla piscina coperta da 25 metri e a quella per bambini, al campo polisportivo all'aperto e agli spogliatoi per uomini, donne e famiglie, il nuovo David Lloyd Modena offrirà gli esclusivi corsi Signature class collection BLAZE, SPIRIT e IGN1TE firmati da David Lloyd e numerosi servizi per godere di momenti di relax, tra cui una spa con sauna al sale dell'Himalaya, bagno turco, piscina idroterapica, lettini relax riscaldati e molto altro.

L'area DL Kids sarà uno spazio dedicato all'intrattenimento dei soci più giovani in un ambiente divertente e di fiducia. Tutto questo ruoterà intorno alla Clubroom, l'area lounge che sarà il cuore del Club e offrirà un luogo di lavoro, riposo e gioco per gustare tutto il giorno pasti cucinati al momento e bevande deliziose. Tutti servizi che saranno integrati e resi disponibili ai soci gradualmente nel corso del 2023.

David Lloyd Modena sarà il secondo premium Club firmato David Lloyd in Italia, dopo quello di Milano Malaspina. Il progetto prevede un investimento di 9,4 milioni nello sviluppo e nel rinnovamento della struttura di stradello San Marone.

L’azienda David Lloyd Leisure è uno dei gruppi più importanti nel mondo del fitness, del benessere e delle racchette e vanta un totale di 130 club in UK, Irlanda, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Italia, Francia e Svizzera. Il primo David Lloyd Club fu fondato nel 1982 dall’omonimo e famoso ex giocatore inglese di tennis, intenzionato ad ampliare il mercato che ruota intorno a questa disciplina con la fondazione di un innovativo Club family friendly, originariamente focalizzato sul tennis. Il gruppo conta in tutto il mondo ben 730.000 soci e gli oltre 10.000 membri del team,