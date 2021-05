Scuola digitale, a Zocca inaugura Tecno#Land

La Scuola secondaria di I grado di Zocca inaugura sabato 29 maggio 2021 alle ore 11:00 “Tecno#Land”, il laboratorio di informatica, rinnovato grazie all’installazione di 18 nuove postazioni, un video proiettore ed una stampante 3D. La denominazione “Tecno#Land” è stata scelta dagli stessi studenti, che hanno così iniziato fin da subito a rendersi protagonisti di un ambiente di apprendimento innovativo e coinvolgente progettato appositamente per loro, in cui sperimentare attività e sviluppare competenze in ambito digitale.

“Si tratta di un importante traguardo per la nostra scuola - afferma il dirigente scolastico Luigi Vaccari - che potrà disporre di un efficiente laboratorio informatico, requisito essenziale per l’apprendimento delle competenze digitali. Il rinnovo è stato consentito dalla preziosa e indispensabile collaborazione del Comitato genitori, che ringraziamo perché anche in un anno così difficile, a seguito della pandemia, non ha mancato di sostenere con generosità la nostra scuola”.

“La collaborazione ed il sostegno economico del Comitato - aggiunge il docente di Tecnologia Biagio Nunziata - hanno permesso nel corso degli anni di dotare la scuola di preziosi strumenti tecnologici, come le LIM per le aule e 4 set LEGO® Education per il laboratorio digitale. Si tratta di un innovativo strumento di apprendimento che, combinando elementi di costruzione LEGO, un hardware semplice da usare e l'intuitivo linguaggio di coding basato su Scratch, coinvolge gli alunni in attività di apprendimento progressive e divertenti, mirate a sviluppare il pensiero critico e a risolvere problemi complessi”.

Anche il Sindaco Gianfranco Tanari e l’Assessore all’Istruzione Susanna Rossi Torri esprimono grande soddisfazione per questo importante risulto raggiunto grazie alla disponibilità e alla sensibilità del Comitato Genitori, che sentitamente ringraziano." L’inaugurazione del nuovo laboratorio intende valorizzare la sinergia tra scuola, Amministrazione comunale e Comitato genitori e vedrà come protagonisti alunni delle varie classi, che presenteranno gli elaborati multimediali più significativi realizzati durante l’anno scolastico. All’inaugurazione interverranno Luigi Vaccari, Dirigente Scolastico IC Martiri della Libertà Zocca - Montese, Andrea Parini, Rappresentante del Comitato genitori, Gianfranco Tanari, Sindaco di Zocca e Susanna Rossi Torri, Assessore alla scuola del Comune di Zocca. Zocca, 28 maggio 2021.