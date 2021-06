Confermata la zona bianca in Emilia-Romagna, scatta da lunedì 14

L'annuncio dell'Assessore Donini, che tuttavia invita a non abbassare la guardia

In Emilia-Romagna i dati sul Covid "sono in netto miglioramento e avremo la zona bianca sicuramente da lunedì", però "non abbiamo finito di contrastare la pandemia e dobbiamo rendercene conto". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, oggi a margine di una conferenza stampa al Sant'Orsola di Bologna. Le libertà che man mano si stanno ripristinando "ce le siamo guadagnate a suon di sacrifici, anche di tanti operatori sanitari che continuamente ringraziamo", sottolinea Donini: dunque "dobbiamo godere di questa libertà con un senso di responsabilità che tenga conto del fatto che la pandemia c'è ancora".