Addio al parcheggio, fra le scuole della Madonnina arriva una "zona di quiete"

Il piazzale cementificato nato come parcheggio a servizio delle scuole di via Amundse, alla Madonnina, lascerà spazio ad una "piazza" pensata per pedoni e ciclisti. E' stato infatti approvato in questi giorni dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per quella che viene definita una "zona di quiete". Il parcheggio tra i plessi scolastici della Scuola Primaria Giovanni XXII e la Scuola secondaria di I° Cavour - èer altro da tempo non più accessibile alle auto - sarà quindi uno dei primi esempi di "zone di quiete", così come volute nel Piano comunale per la Mobilità Sostenibile.

All’interno degli obiettivi del PUMS, infatti, è stata inserita la realizzazione di vere e proprie Zone Quiete entro un raggio di 250-300 m attorno agli istituti scolastici (in primis le scuole primarie) al fine di pedonalizzare la viabilità circostante, consentendo ai bambini di percorrere almeno l’ultimo miglio verso la scuola a piedi o in bici in un’area interdetta al transito delle auto.

L’intervento - dal costo di 280mila euro - nel suo complesso mira alla creazione di un’area riconoscibile in quanto limitrofa ad una zona scolastica, valorizzando lo spazio pubblico adibito

ai percorsi pedonali e ciclabili, in modo da intendere la strada come “spazio condiviso e non più

conteso”, in particolare incrementandone la sicurezza, nonché la qualità e la vivibilità.

Perno del progetto è la desigillazione dell’ampia area asfaltata. La desigillazione prevede la scarifica di una porzione significativa dei circa 1400 mq di asfalto attuali, e la "conseguente previsione di rinaturalizzazione dell’area tramite inerbimento, messa a dimora di cespugli e alberi. Il progetto prevede altresì la creazione di piccoli dislivelli, in depressione o rilevati, realizzati tramite i materiali inerti provenienti dagli scavi, opportunamente valutati e selezionati". Nuova segnaletica orizzontale andrà poi a vivacizzare e delineare meglio l'area.

La palla passa quindi alla prossima Amministrazione, che dovrà poi varare il progetto esecutivo, che potrebbe ovviamente subire qualche modifica. L'area delle scuole di via Amundsen era stata al centro di polemiche riguardanti proprio le "zone di quiete", dal momento che tra il 2021 e il 2022 è stata realizzata fra le contestazioni degli ambientalisti una nuova strada di accesso al supermercato Conad, proprio a ridosso del cortile scolastico.