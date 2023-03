Nuovi spazi commerciali, progetti suggestivi e dinieghi: i privati e il PUG

Il nuovo Piano Urbanistico di Modena, adottato sul finire dello scorso anno, definisce quelli che sono gli scenari di sviluppo della città per i prossimi decenni. Un documento cruciale per Modena, che recepisce la normativa regionale che ha importo un limite al consumo di suolo e che allo stesso tempo ridisegna una "mappa del possibile". Un passaggio fondamentale per privati e imprese, che infatti hanno approfittato del percorso di elaborazione del Pug per sottoporre all'Amministrazione numerose osservazioni sui casi più specifici.

Le 312 osservazioni presentate sono state composte 656 quesiti: 280 sono nelle 31 osservazioni complesse, cioè presentate da enti, associazioni, comitati; mentre 376 sono nelle 281 osservazioni di soggetti privati (35 però sono solo integrazioni o invii inesatti). Queste ultime, in particolare, hanno visto anche l'intervento diretto dei proprietari o dei possibili fruitori di alcune aree specifiche della città che rappresenteranno luoghi di sicuro interesse per lo sviluppo urbano negli anni a venire.

Ecco perchè abbiamo approfondito i contenuti dei 376 quesiti privati, grazie ai quali sono emersi gli intenti di riqualificazione di alcune zone, ma soprattutto le indicazioni politiche dell'Amministrazione circa la fattibilità di questi progetti. Dal polo di Cittanova all'area di Ponte Alto, passando per tanti altri progetti di interesse collettivo e tanti altri a singolo uso privato. Dai cambi di destinazione d'uso alla modifica delle mappe, dalla correzione di errori materiali alla richiesta di adeguamenti normativi: una lunga lista di richieste cui il Comune ha puntualmente risposto e che che ovviamente non ci è possibile citare per intero

Quanto riportiamo relativa alle questioni di maggior impatto pubblico - è bene precisarlo - sono indicazioni piuttosto generiche, in quanto ogni progetto dovrà ovviamente passare attraverso un preciso percorso normativo, in particolare attraverso gli accordi operativi introdotti dalla leggere regionale del 2017, con i quali privati e Amministrazione comunale si confronteranno fino all'approvazione delle trasformazioni urbanistiche.

Cittanova 2000, più spazi commerciali e meno uffici

L'area di Cittanova 2000 è oggetto di un progetto fermo da ormai molti anni, che ha subito diverse modifiche nel corso del tempo e che non si è ancora concretizzato. Parliamo dell'area che si trova alle spalle del negozio Decathlon, un terreno molto ampio che dovrebbe prevedere un insediamento variegato, tra altri negozi (un grosso store di calzature), uffici e un albergo.

Nelle osservazioni è stato proposto di ridurre la quota destinata ad uffici, la disponibilità per insediare grandi strutture di vendita e la possibilità di alzare le altezze degli edifici, ma anche l'opportunità di realizzare parcheggi non solo interrati. Quesiti che sono stati parzialmente accolti dall'Amministrazione, che ha rimandato agli accordi operativi specifici, dimostrando comunque un grado di apertura verso le trasformazioni proposte.

Ponte Alto nel post Festa dell'Unità

Come noto, lo scorso anno l'imprenditore reggiano Giorgio Bosi (PiBiplast) ha acquistato l'area dell'ex fornace Vigarani a Ponte alto, be nota a tutti per essere da lungo tempo sede della Festa de L'Unità. La nuova proprietà ha interrotto questa tradizione (Il Pd potrebbe spostarsi da quest'estate in zona Ippodromo) con l'intenzione di bonificare, riqualificare e far fruttare quei terreni.

Proprio in quest'ottica, un'osservazione al Pug chiede di cambiare la classificazione di quella porzione dell'area destinata a residenziale (CQ2) in area "prevalentemente produttiva - terziaria - commerciale". Il Comune ha accolto l'osservazione: “Si riconosce l'area oggetto di osservazione qualificarsi come CQ7, richiamando che la trasformazione complessiva dell'area dovrà avvenire con accordo operativo ai sensi della legge regionale 24/2017”. Si prospetta quindi un cambio importante per i terreni di stradello Anesino, in linea con le ambizioni della nuova proprietà.

Ippodromo, nuove funzioni per il rilancio

Lo stesso Ippodromo di Modena vede all'orizzonte novità importanti, non solo legate al possibile approdo della Festa del Pd. Dalle osservazioni traspare infatti la volontà di rilancio. Nelle osservazioni ne troviamo una decisamente "piccata" che critica il documento laddove definisce l'area "sottoutilizzata" e "in dismissione": un'osservazione che il Comune ha accolto prevedendo di rettificare il testo. Amministrazione che ha accolto parzialmente anche la proposta di inserire nella'rea di via Argiolas la possibilità di funzioni integrative, commerciali e di servizio a sostegno della preponderante funzione pubblica".

I gestori chiedono infatti un confronto con il Comune circa "la possibilità di ridurre l’estensione del suolo impegnato dalle stalle, attraverso il loro spostamento più lontano dagli insediamenti residenziali ed una loro riqualificazione ambientale ed energetica. Si renderebbe così disponibile un’area adatta al completamento del comparto di via Ragazzi del ’99, anche con funzioni differenziate. Inoltre, anche in relazione alle previsioni infrastrutturali del Pums che ne ottimizzerebbero l’accessibilità, si potrebbe ripensare ad un utilizzo diverso della grande porzione di suolo compresa tra la tribuna e l’Autostrada, anche attraverso edificazioni compatibili con la distanza dall’A1. Pensiamo che una grande polarità legata al tempo libero (e, perché no, al commercio specializzato) consentirebbe di integrare l’utilizzazione dei parcheggi e dei grandi spazi al piano terra della tribuna".

Verso la Cittadella del Belcanto a casa Pavarotti

Un progetto di cui si parla da tempo (almeno vent'anni) e del quale esiste un piano particolareggiato già approvato 9 anni or sono: realizzare una "Cittadella del Belcanto" presso la Casa Museo Pavarotti. L'iniziativa, che non si è mai concretizzata completamente, viene presa in considerazione con la proposta di alcune modifiche tecniche puntuali, cui il Comune ha risposto in modo parzialmente positivo. Il progetto prevede la risistemazione di tutta l‘area con "la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti in relazione ad un nuovo assetto che, ovviamente, deve tenere conto del contesto rurale circostante con scelte architettoniche ed edilizie che garantiscano una migliore qualità paesaggistica di quella della gran parte dell’edificato esistente. Dal punto di vista delle potenzialità edificatorie si considera coerente recuperare la volumetria dei fabbricati oggi esistenti con possibilità di modesti ampliamenti funzionali, anche sensibilmente inferiori al 50% previsto a suo tempo dal citato Piano particolareggiato".

Nuova vita per l'area abbandonata di strada Scartazza?

Da un'osservazione - parzialmente accolta - che chiede una piccola modifica su un singolo fabbricato, emerge la possibilità di una qualificazione completa dell'area di strada Scartazza che fino ad una decina di anni fa ospitava i capannoni del Gruppo Stabila Stabilimenti Italiana Laterizi, di cui oggi restano solo gli scheletri. A farsi avanti è la ditta LIFE elettronica srl, che attualmente ha sede lungo via Giardini. alle porte di Baggiovara. L'osservazione chiede che sia considerata la possibilità di "realizzare un polo di alto livello produttivo a carattere tecnologico/ecologico/culturale/formativo, per ospitare le lavorazioni ed i centri di ricerca ed alta formazione ad esse collegati", dal momento che l'azienda ha la necessità di ampliarsi. Si chiede quindi la delocalizzazione con ampliamento (già possibile nella sede attuale).

Un insediamento commerciale nell'area ex Termosanitari Corradini

L'area di via Cesare Costa dove fino a qualche anno fa, prima del fallimento, si trovava la Termosanitari Corradini è al centro di una richiesta di trasformazione, con l'obiettivo di insediare una medio piccola struttura di

vendita di 800 mq. Nulla si conosce circa la natura di questo ipotetico insediamento commerciale, che deve tenere conto per altro della presenza di un immobile di valore storico culturale testimoniale.

Chi propone il nuovo insediamento, tuttavia, ha chiesto tramite un'osservazione di poter procedere a realizzarlo attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato. Una proposta che il Comune ha rigettato: non tanto sul piano sostanziale del nuovo insediamento, quanto su quello formale dello strumento utilizzato. Si legge infatti: "Si conferma che la localizzazione di una media struttura di vendita quale quella proposta può essere valutata in fase attuativa, non con PdC convenzionato, ma tramite Accordo Operativo ai sensi della legge regionale 24/2017, applicando le regole del PUG e valutando il beneficio pubblico di cui all'art. 2.4 così come specificato in fase di controdeduzione".

Stop (o quasi) ai nuovi insediamenti in aree agricole

Diverse osservazioni hanno riguardato la realizzazione di comparti residenziali pianificati nei decenni scorsi, ma mai realizzati. Per la maggior parte di questi il Comune non ha accolto le richieste dei proprietari. In particolare, non sonos tate accolte le richieste per quanto riguarda insediamenti in via Forlì (completamento dell'area Peep), nella vasta area in fondo a via Fratelli Rosselli (per la quale pende un ricorso al Tar), di un vasto terreno agricolo tra via D'Avia e via Negrelli, per l'ex Area F di via Aristotele (dietro alla Motorizzazione), ma anche per un'area agricola tra via Giardini e stradello San Marone e per un'altra zona di via del Faggio ad Albareto.

Tutti terreni sui quali i progetti di espansione edilizia sono congelati. Congelati ma non del tutto cancellati dalle previsioni. Il Comune stesso, infatti, ricorda più volte come "rispetto alla individuazione richiesta quale area di possibile sviluppo insediativo, si richiama chenell'ambito della ValSAT sono stati inseriti criteri e valutazioni in merito all'utilizzo del 3%, che in questa fase di controdeduzione vengono ulteriormente precisati. Si segnala inoltre che l'amministrazione comunale procederà attraverso avvisi pubblici alla definizione di criteri coerenti con la strategia del PUG, invitando a formulare proposte finalizzate alla realizzazione di ERS su quota parte del 3%".

Il Pug modenese, in termini di consumo di suolo per nuovi insefiamenti, sposta quindi le proprie decsioni al futuro: si preannuncia una "competizione" accanita per quanto riguarda i bandi che dovranno decidere chi portrà edificare e chi invece resterà a bocca asciutta.