Mozarc-Bellco, il distretto scende in piazza e il Ministero segue gli sviluppi

Sabato mattina è previsto "un grande corteo" a Mirandola dopo l'annuncio dell'ex Bellco di tagliare fino a 350 lavoratori, sui 500 totali, per via della minore competitività dei propri prodotti (dispositivi biomedicali) oggi sui mercati, rispetto a decenni fa. Con lo slogan “Giù le mani dal biomedicale!” lavoratrici e lavoratori, sindacalisti e cittadini, insieme ai lavoratori di tutte le altre imprese del distretto, sfileranno domattina per le vie di Mirandola. Il concentramento è alle ore 9.30 presso il piazzale della vecchia stazione delle corriere di Mirandola, sfilerà lungo la circonvallazione per terminare in piazza della Costituente dove ci saranno interventi da parte di sindacati e sindaci dei Comuni dell’Area Nord.

"Sfileranno i lavoratori e le lavoratrici Mozarc e si annuncia l'arrivo di un gran numero di persone dalle imprese di tutto il territorio. Sul palco della piazza è previsto l'intervento dei sindaci del comprensorio", annunciano i sindacati Filctem-Cgil Modena e Femca-Cisl Emilia Centrale.

Una decisione arrivata dopo che ieri i politici locali hanno presidiato con i lavoratori i cancelli dell stabilimento mirandolese. “Dobbiamo far cambiare idea a chi, in maniera vergognosa e intollerabile per la storia dell’Emilia-Romagna, ci ha informati del taglio di 300 dipendenti diretti e di 50 somministrati. Convocheremo nei prossimi giorni il tavolo regionale, come richiesto dalle organizzazioni sindacali. Stiano unite le istituzioni, ho già pronta la lettera per il Ministero. Quello che è accaduto non è tollerabile, non vedo l’ora di guardali negli occhi”, ha detto il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Al presidio anche Gian Carlo Muzzarelli, la consigliera regionale Palma Costi, il segretario nazionale Filctem Cgil Ugo Cherubini, il leader Cisl Emilia Romagna Filippo Pieri e i sindaci di tutto il territorio, con la fascia tricolore indosso: Mirandola, Medolla, Concordia, Finale Emilia, Cavezzo, San Possidonio e Camposanto.

Anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso segnala di seguire "attentamente" la situazione della Mozarc-Bellco di Mirandola, dopo che i vertici hanno annunciato di voler chiudere la parte produttiva dello stabilimento. "Come già avvenuto per le vicende di Marelli e La Perla in Emilia-Romagna, il ministero- si legge in una nota del Mimit- è pronto a mettere in campo ogni azione utile a individuare una soluzione industriale che garantisca la salvaguardia dell'occupazione e della produzione".

"Non c'è cittadino di Mirandola che non abbia un parente o un amico o un conoscente che non sia coinvolto. Stiamo parlando di 350 lavoratori ovvero il 3,5% delle famiglie mirandolesi. L'impatto sul nostro territorio è estremamente pesante". Così sulla vicenda dell'ex BellCo interviene oggi Forza Italia, per iniziativa di Antonio Platis, vicecoordinatore dell'Emilia-Romagna, e Antonio Tirabassi, consigliere comunale a Mirandola. Gli azzurri dicono che "è urgente aprire formalmente un tavolo di crisi presso l'assessorato regionale per iniziare ad avere un tavolo in cui far incontrare le parti, soprattutto per confrontarsi seriamente con chi ha deciso di uscire così velocemente da questo mercato". Intanto, la questione tiene banco anche a Roma. Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, sulla Mozarc Medical (gruppo Medtronic) aggiunge nel frattempo: "Ho depositato un'interrogazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo di aprire urgentemente un tavolo di crisi con i rappresentanti aziendali e sindacali. Al ministero chiediamo un impegno anche per salvaguardare la linea produttiva dello stabilimento e mantenere le competenze professionali che si sono sviluppate in tutto il distretto biomedicale nel corso dei decenni". Muzzarelli, si è recato a Mirandola "a portare vicinanza e solidarietà a lavoratrici e lavoratori, in rappresentanza della Provincia. Il comparto biomedicale si é rialzato anche grazie ai grandi sacrifici ed impegno dei lavoratori dopo i terremoti del 2012. Bisogna evitare depotenziamenti e risolvere la crisi per continuare a garantire lavoro", incalza l'ex sindaco di Modena.

Persino la Chiesa di Carpi, la cui diocesi include la Bassa modenese, esprime "piena vicinanza e solidarietà ai lavoratori e lavoratrici della Mozarc Bellco e alle loro famiglie" “Siamo consapevoli delle dinamiche globali – afferma Nicola Marino, referente per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Carpi - a cui il mercato è sottoposto, ma non ci arrendiamo a ribadire i principi etici che devono guidare le scelte dei decisori economici e politici. La tutela del lavoro deve venire prima di altre logiche; la competitività non può essere inseguita a tutti i costi, a discapito di lavoro ‘buono’ come quello espresso da lavoratori e lavoratrici della Mozarc Bellco in tutti questi anni, fatto di professionalità, qualità, innovazione. Confidiamo, grazie anche alla mobilitazione di tutte le Istituzioni, che la proprietà apra spazi di negoziazione con le organizzazioni sindacali e valuti percorsi per il rilancio del sito produttivo di Mirandola, per rinnovare quello slancio che già all’indomani del terremoto aveva permesso la rinascita del settore biomedicale e con esso lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio”.