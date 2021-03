Contagio, meno tamponi a Modena: solo 104 casi emersi. Terapia Intensiva sotto stress

Sono 9 in più i ricoveri nel reparto per i pazienti critici. Scendono invece i casi attivi, quattro i decessi

Calano ancora rispetto a ieri i tamponi eseguiti a Modena: 1.663 nella giornata di ieri. Scendono quindi i casi di positività portati alla luce, che sono "solamente" 104 nel bollettino odierno. I sintomatici sono 71, gli asintomatici 33: fra questi ultimi 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 8 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Decisamente inferiore al solito amche il numero dei comuni coinvolti: Campogalliano 2, Carpi 2, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 6, Lama Mocogno 2, Maranello 8, Mirandola 1, Modena 35, Montefiorino 1, Montese 1, San Felice S/P 1, Sassuolo 17, Serramazzoni 1, Soliera 2, Spilamberto 2, Vignola 4. Fuori provincia 10.

Stabili invece i decessi: oggi se ne aggiungo 4 per un totale di 1.447 vittime. Si tratta di un 82nne di Modena, un 84enne di Nonantola, un 79enne di Savignano e una 89enne di Vignola.

Nelle ultime 24 ore sono state 12 le persone ospedalizzate: il numero dei posti letto occupati sale ancora e raggiunge quota 499. Di questi sono 90 i pazienti più gravi ricoverati in Terapia Intensiva/subintensiva.

Il numero basso dei contagiati odierni fa calare i casi attivi, in virtù dei 252 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 40.203 a fronte di 49.820 contagiati. I casi attivi sono 8.183 in provincia.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 82.474 dosi di vaccino, di cui 57.833 prime dosi e 24.641 seconde dosi.