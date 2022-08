Ricette facili e veloci per preparare bevande rinfrescanti per l'estate

L'estate non è ancora finita e, sebbene le temperature non siano paragonabili a quelle di inizio stagione, il caldo rimane un nemico da sconfiggere. Un metodo è trovare refrigerio nella giusta alimentazione, prediligendo cibi leggeri e bevande fresche. Ecco allora alcuni esempi di ricette per preparare in casa bibite estive rinfrescanti.

1. La limonata

Ingredienti

3 tazze di succo di limone o di lime (quindi circa 20 limoni e 25 lime)

2 tazze di zucchero semolato

4 tazze di acqua fredda

4 tazze di cubetti di ghiaccio

fettine di limone o lime per guarnire

Procedimento

Una volta spremuto la quantità di limoni indicata, versate il succo ricavato in una ciotola capiente, aggiungete lo zucchero semolato e mescolate per amalgamare gli ingredienti. Dopodiché, unite le 4 tazze d'acqua fredda e mescolate ancora una volta. Per ultimo, versate il composto in una caraffa di vetro, aggiungete i cubetti di ghiaccio e, se desiderate - guarnite con una fettina di limone o lime.

2. Caffè freddo shakerato

Ingredienti

2 tazze di caffè espresso

5-6 cubetti di ghiaccio

zucchero q.b.

eventuale liquore a piacere

Procedimento

Inserite all'interno dello shaker il caffè, la quantità di zucchero desiderata e i cubetti di ghiaccio. Sigillate e agitate con forza per qualche minuto fino a che si sarà formata in superficie una densa schiuma. Servite e... mi raccomando! Un perfetto caffè shakerato si riconosce dalla schiuma, la quale deve essere almeno alta mezzo centimetro a bicchiere.

3. Crema al caffè all'acqua

Ingredienti (per 6 persone\porzioni)

40 g di caffè solubile

250 ml di acqua fredda

200 g di zucchero semolato

Procedimento

Per prima cosa, mettete l’acqua in freezer per circa 15 minuti, in modo da utilizzarla con la minor temperatura possibile. A parte, invece, versate in una ciotola capiente il caffè solubile e lo zucchero. Mescolate e aggiungete l'acqua precedentemente tolta dal freezer. Con l'aiuto delle frusta elettriche mescolate per 5-10 minuti gli ingredienti per la crema al caffè fino ad ottenere una crema densa e spumosa. Porzionate la crema appena preparata all'interno di bicchierini o tazzine e servite.

4. Succhi di frutta fatti in casa

Ecco come realizzare degli ottimi succhi di frutta da consumare subito (oppure conservare per un massimo di due giorni in frigorifero) in due semplici passaggi: preparando una base di sciroppo d'acqua e zucchero e aggiungendo la tipologia di frutta desiderata.

Ecco allora come preparare lo sciroppo.

Ingredienti

1 litro e mezzo di acqua naturale

4 cucchiai di zucchero

Procedimento

Mettete sul fuoco una pentola con l'acqua e lo zucchero nelle quantità indicate, fate bollire per qualche minuto, togliete dal fuoco e fate raffreddare a temperature ambiente. Dopodiché conservate in frigorifero per circa due ore.

Trascorso il tempo pattuito, tagliate a pezzetti un frutto prescelto e ponetelo nel mixer insieme ad una tazza di sciroppo di zucchero. Con un colino filtrate il succo di frutta, ponetelo in un bicchiere e servite.

Lo sciroppo rimasto può essere conservato in frigorifero per un massimo di due giorni.