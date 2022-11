Come realizzare a casa un gel per ricci definiti utilizzando un solo ingrediente (e naturale)

Prendersi cura dei capelli ricci è impegnativo ma non per forza costoso: basta infatti un solo ingrediente naturale per nutrire, rinforzare e, soprattutto, definire i ricci senza utilizzare prodotti commerciali. L'ingrediente chiave sono i semi di lino, vediamo allora insieme la ricetta per preparare un gel rinforzante che definisca i ricci e i metodi d'applicazione:

INGREDIENTI

L'ingrediente principale sono i semi di lino nella quantità di 3 cucchiai. Poi, 350 ml di acqua

PROCEDIMENTO

Per creare il gel per capelli ricci mettete sul fuoco una casseruola, riempite con acqua e i semi di lino e portate a ebollizione. Quando il composto inizierà ad addensarsi, togliete dal fuoco e filtrate il composto con l'aiuto di un colino versandolo in un contenitore a parte. I semi, da scartare, possono essere riutilizzati per altre ricette.

Attenzione: se il composto risulta troppo denso da filtrare aggiungete un poco d'acqua e riponete sul fuoco.

Come applicare il gel per capelli

Il gel è pronto per essere applicato sui capelli ed ottenere ricci più nutriti e definiti. Dopo aver lavato e tamponato i capelli con un asciugamano, applicate il gel sulle mani e andate ad accarezzare e "sporcare" i capelli ciocca dopo ciocca. Lasciate asciugare e otterrete ricci definiti senza il bisogno di aggiungere ulteriori prodotti commerciali.

Se avanza conservate in frigorifero fino a una settimana oppure in freezer.