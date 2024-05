Psicologi, pediatri, ginnastica nel parco e letture di gruppo nel cerchio magico de "La nostra tribù"

“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio” recita un antico proverbio africano. Oppure, in assenza di un intero villaggio, una tribù. Si chiama ‘La nostra tribù’ il gruppo di auto-aiuto nato spontaneamente tra neo mamme con il desiderio o la necessità di condividere l'esperienza della maternità. Una comunità che sta crescendo sempre di più, con tanto di nutrito calendario di eventi per rispondere alle necessità più immediate di chi ne fa parte. Eventi che vanno da incontri con le esperte (psicologhe, pediatre, dermatologhe) a letture di gruppo, ginnastica al parco, appuntamenti in lingua o pensati apposta per le mamme ‘fuorisede’ che a Modena devono costruirsi una rete di sostegno. Tutti gratuiti, con pochissime eccezioni: è il caso della mattina al cinema Raffaello in programma questo sabato 18 maggio o della giornata alla Spa di martedì 28 (ogni mamma dovrà pagare l’ingresso).

“La nostra tribù è nata da una mia voglia di condividere con altre mamme l'esperienza della gravidanza, post parto e maternità - spiega Giulia Ferrari, anima del gruppo -. Voglia che ho visto in tutte le mamme che ho incontrato sul mio percorso finora. Ho percepito che ognuna aveva esigenze simili ma non tutte avevano la forza di guardarsi intorno e cercare, in un periodo della vita oggettivamente molto faticoso”.

Giulia - esperta di decluttering, consulente sartoriale e online personal shopper - ha messo in campo la sua forza lasciandosi guidare dall’unica grande esigenza riscontrata: “Stare insieme, scambiarsi esperienze e conoscenze, connettersi, comprendersi profondamente, aiutarsi nelle piccole grandi cose di tutti i giorni. Perché ogni giorno in questo periodo è davvero diverso. Si è connesse solo col presente, cosa che non siamo abituati a fare in questo momento storico ma la potenza dei bambini è proprio questa: farci stare nel 'qui e ora', spesso senza spazio e senza tempo. E lasciarsi andare al flusso della maternità, che è davvero un oceano, con ogni onda diversa dall'altra, necessita di uno spazio accogliente che lo permetta”.

La comunità che si sta costruendo è composta da vari sottogruppi di mutuo aiuto e supporto, specifici per gli eventi, di scambio/vendita/noleggio, di acquisti condivisi e scontati. A breve verrà attivato un servizio di raccolta e ridistribuzione di body, giocattoli e libri usati.

“Solo chi vive quel periodo nello stesso momento può capirti, perché poi si dimentica tutto e la mamma che viene dopo deve ricominciare da capo, di nuovo con tanta fatica. Non vogliamo che succeda più, per questo facciamo anche una call to action alle associazioni e ai liberi professionisti a cui risuonano queste parole, per unirsi insieme a noi in un'unica grande idea. Non solo ai professionisti, vorremmo chiedere anche ad ogni mamma di cosa ha bisogno ora: accogliamo ogni iniziativa che ci viene proposta e, se possiamo, la realizziamo", la sua conclusione.

Di seguito il calendario degli eventi di questo mese. Per partecipare o per avere maggiori informazioni scrivere a ciao.lanostratribu@gmail.com. Per restare aggiornate sugli eventi seguire la pagina Instagram @_lanostratribu.