Mirandola, sospesa per tre giorni la licenza di videolottery in un punto Snai

Il Commissariato di P.S. di Mirandola nelle settimane scorse nell’ambito si servizi di controllo agli esercizi pubblici e specificatamente nelle sale dove si svolgono le attività di gioco d'azzardo attraverso le apparecchiature elettroniche di tipo videolottery, ha controllato una serie di attività autorizzate alla raccolta scommesse.

In uno dei locali controllati è stata riscontrata la presenza in qualità di preposto - un ruolo specifico di gestione dell'attività - di un cittadino straniero sprovvisto delle autorizzazioni previste per legge.

Tale circostanza è stata immediatamente contestata alla titolare dell’esercizio di via Alessandrini giunta sul posto a seguito del controllo, nei cui confronti è stato avviato il procedimento amministrativo di sospensione dell’esercizio ai sensi dell’art.10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Oggi pertanto gli Agenti del Commissariato si sono recati presso l’esercizio in questione che su disposizione del Questore di Modena rimarrà chiuso per giorni tre sospendendo l’attività. I controlli disposti dal Commissariato di P.S. di Mirandola proseguiranno anche nei prossimi giorni.