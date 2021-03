Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes 3-0 | Partono male i play-off per Christenson e compagni

Si comincia a fare sul serio nonostante l’avversario proibitivo, ma nulla è impossibile per Modena, quando si parla di play-off. Subito un “giallo” con un paio di giocatori della Lube infettati dal Covid in settimana, e la prima sfida tra Civitanova-Modena rinviata da mercoledì scorso dieci marzo a oggi, domenica quattordici marzo alle 17:30. La sfida è al “meglio delle tre”, con gara1 in programma al Forum Eurosuole di Civitanova. I marchigiani in campionato sono arrivati secondi a cinquantuno punti, a meno tre dalla capolista Perugia. Modena invece ha avuto una stagione molto travagliata, però non ancora del tutto da buttar via. Sulla carta tra le due squadre c’è un abisso è vero, ma Modena non è mai banale, soprattutto in una competizione pazza come i play-off, quest’anno più che mai. Gli arbitri della gara sono i signori Marco Zavater e Stefano Caretti. Ex di turno Christenson, Grebennikov, Stankovic, Anzani.

LE FORMAZIONI

Civitanova 18) Falaschi, 11) Rychlicki, 17) Anzani, 13) Simon, 23) Herrera, 5) Juantorena, 7) Balaso. Coach Gianlorenzo Blengini.

Modena 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 25-17 Civitanova: Juantorena inaugura l’incontro in banda 1-0 Civitanova. Replica Juantorena 2-0 Civitanova. Ace Falaschi 3-0. In banda ancora Juantorena 4-1 Civitanova. Pipe di Petric 4-2 per i marchigiani. Stankovic batte a rete 5-3 Civitanova. Simon ace vincente 6-3 Civitanova. Pallonetto di Herrera 8-3 Civitanova. Errore Civitanova a servizio con Rychlicki 9-5. Errore in diagonale di Rychlicki 10-7, Modena resta in scia. Juantorena chiude un bellissimo scambio 12-8 Civitanova. Petric chiude anch’egli un ottimo scambio 12-10 Civitanova. Juantorena in grande spolvero ancora a punteggio 14-10 Civitanova. A punteggio Daniele Lavia in banda 14-12 Civitanova. Entra Karlitzek. Vettori impreciso in diagonale 15-12 Civitanova. Juantorena ace vincente 16-12 Civitanova. Simon chiude al centro un bello scambio 18-12 Civitanova. Un punto ed un errore a servizio per Stankovic 19-14 Civitanova. Entra Buchegger. Errore di Mazzone al centro 22-14 Civitanova. Errore a servizio di Christenson 23-15 Civitanova. Karlitzek mura Juantorena 23-16 Civitanova. Errore Karlitzek in banda 25-17 Civitanova.

Secondo set 33-31 Civitanova: Petric chiude un bellissimo primo scambio del secondo set 0-1 Modena. Falaschi pareggia i conti, murando l’attacco gialloblu 1-1. A punteggio Petric 2-2, equilibrio a inizio set. Rychlicki diagonale vincente 4-2 Civitanova. Stankovic e Vettori portano avanti Modena 4-5, coraggio emiliano. Simon ace micidiale 6-5 Civitanova. Rychlicki murato da Lavia 6-8 Modena. Lavia non si ripete, ma in fase offensiva muro marchigiano 8-8. Lavia mura Herrera 8-10 Modena. Preciso e puntuale al centro Simone Anzani 10-11, Modena. Mazzone risponde subito al suo ex compagno 8-10 Modena. Entra Buchegger. Stankovic vincente al centro 11-13 Modena che mantiene le distanze dai padroni di casa. Stankovic in grande stile 12-14 Modena. Pareggia i conti Kovar 14-14, Civitanova non demorde e resta in pieno gioco nel set. Rychlicki prima un vincente, subito dopo un errore 15-15. Entra Karlitzek. Mazzone chiude un’azione un po’ confusionata 15-16 Modena. Rycklicki errore a servizio 16-17 Modena. Pipe sontuosa di Juantorena 17-17. Errore d’imprecisione di Juantorena 18-18. Juantorena si rifà subito 19-18 Civitanova, che si riporta avanti nel punteggio. Errore a servizio di Mazzone 20-19 Civitanova. Buchegger vincente in banda 21-21, equilibrio nel finale di set. Rychlicki vincente in diagonale 22-22. Anzani vincente al centro 23-23, regna l’equilibrio. Lavia e Kovar portano il set ai vantaggi. Petric punto deterrminato 25-26 Modena. Entra Porro. Simon in grande stile pareggia ancora 27-27. Si arriva sul 29-29 con due punti di Simon. Buchegger vincente in banda, il set continua ad andare avanti 31-31. Falaschi chiude il set con un deciso muro 33-31 Civitanova.

Terzo set 25-20 Civitanova: Simon inaugura il set con un deciso attacco al centro 1-0 Civitanova. Simon chiude Lavia al centro 2-0 Civitanova. A segno Juantorena in diagonale 3-0 Civitanova. Vincente di Rychlicki 4-1 Civitanova. Christenson a segno con rabbia e decisione 4-3. Petric errore grossolano in attacco 6-3 Civitanova. Stankovic ha la meglio sull’attacco di casa 6-4 Civitanova. Errore a servizio per Rychlicki 7-6 Civitanova. Daniele Lavia murato da Anzani 8-6 e Civitanova che controlla gli ospiti. Errore in attacco marchigiano 9-8 Modena, che vuole provare ad allungare la partita. Lavia chiude un bello scambio in diagonale 9-9. Mazzone vincente al centro 9-10 Modena, che sorpassa Civitanova. Simon mura Daniele Lavia 11-10 e Civitanova torna a condurre. Errore a servizio per Civitanova 12-12. Simon chiude uno scambio impacciato tra le due squadre 14-12 Civitanova. Ace di Juantorena 15-12 Civitanova che torna a controllare Modena dopo un momento complicato. Pallonetto comodo comodo per Simon 16-13 Civitanova. Rychlicki a punteggio in banda 17-14 Civitanova. Anzani vincente al centro 18-14 Civitanova. Entra Porro. Ace di Porro 18-15 Civitanova. Erroraccio di Kovar 19-16 Civitanova. Rychlicki vincente in banda 20-17, Civitanova controlla sul finale. Simon al centro 21-18 Civitanova. Pipe vincente di Kovar 23-19 Civitanova. Simon chiude set, partita e gara uno 25-20 Civitanova nel terzo set.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 5,5, Stankovic 6, Mazzone 5, Lavia 5,5, Vettori 5, Grebennikov 5

INGRESSI: Karlitzek 5, Buchegger 6, Porro 6

Andrea Giani 5