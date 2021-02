Leo Shoes Modena-Top Volley Cisterna 3-1, Modena chiude al meglio la Regular Season

Ultimo turno di un’anomala, e snervante Regular-Season, che si sta per concludere con una Leo Shoes in costante crescita. Modena nelle ultime due partite di campionato ha perso in casa 1-3 contro Perugia, e vinto sul finale di 1-3 in terra veneta, contro il Verona dell’eterno Kaziyski. Cisterna invece, viene da una sconfitta interna per 0-3 contro Civitanova e da una vittoria al tie-break in casa, contro la sorpresa del campionato Vibo Valentia. In classifica Christenson e compagni sono settimi a quota trentuno punti, mentre Cisterna è ultimo, con solamente sette punti portati a casa. Partita tutt’altro che scontata per Modena, che deve portare a casa i tre punti ma soprattutto la fiducia in vista di un mese importante alle porte: l’imminente “Bolla Champions” del Pala Panini, e i successivi play-off di Serie A. Gli arbitri della gara sono i signori Ubaldo Luciani e Maurizio Canessa. Ex di turno Karlitzek, Sabbi, Onwuelo e Tillie.

Le formazioni

Modena

11) Christenson, 4) Petric, 15) Bossi, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Cisterna

8) Seganov, 10) Sabbi, 31) Szwarc, 21) Krick, 7) Tillie, 1) Cavuto, 3) Cavaccini. Coach Slobodan Kovac.

Primo set 26-24 Modena: Luca Vettori impreciso in diagonale, 0-1 Cisterna. Pipe di Lavia 1-1. Errore di Petric in fase offensiva, conduce Cisterna 1-3. Errore a servizio di Luca Vettori 2-3 Cisterna. Un propositivo Daniele Lavia ancora a segno 4-5 Cisterna, Modena resta in scia. Per gli ospiti a segno Cavuto 5-7 Cisterna. Errore in attacco di Petric 6-8 Cisterna. Pallonetto vincente di Lavia 8-8. Modena si porta a casa un bellissimo scambio, per demerito di un fallo in attacco di Latina 9-9. Ace micidiale di Petric 11-10 Modena, che conduce. Vincente al centro per Krick 12-12. Errore ospite in pipe 13-13, parte centrale equilibrato. Elia Bossi preciso puntuale al centro 14-14. Ace Szwarc 15-17 Cisterna. Fallo di doppia per Sabbi, Modena agguanta il pari 17-17. Petric torna ad incidere 19-17 Modena. Vincente in banda di Sabbi 19-20 per Latina. Christenson in volo acciuffa il pari 21-21, per un finale di set molto interessante. Servizio out di Cavuto 22-22. Entra l’ex Karlitzek. Vettori determinante in banda 23-23. Bossi porta i suoi le squadre ai vantaggi 24-24. Bossi chiude il primo set 26-24 Modena.

Secondo set 19-25 Cisterna: errore a servizio di Daniele Lavia 0-1 Cisterna. Ace Cisterna con Seganov 0-2 Cisterna. Errore in attacco per Cavuto 2-4, Modena resta in scia. Mazzone murato al centro 2-6 buon inizio di set per Cisterna. Errore di Sabbi a servizio 4-7 per i laziali. Lavia a segno d’astuzia 5-8 Cisterna. Vincente al centro per Krick 6-9 Cisterna. Vettori in grande stile a segno in banda 8-10, Cisterna. Vincente al centro per Szwarc 9-11 Cisterna. Errore a servizio di Tillie 9-12 Cisterna. Torna a punteggio in pipe Daniele Lavia 11-13 Cisterna. Mazzone serve out 12-15 Cisterna, che mantiene le distanze da Modena. Ace di Cavuto, nulla può la difesa gialloblu 12-16 Cisterna. Errore a servizio di Christenson 13-17 Cisterna. Muro vincente di Petric ai danni di Giulio Sabbi 14-17 Latina. Punto vincente di Szwarc 15-19 Cisterna. Invasione in attacco di Latina 16-20, ed entra Porro dal servizio che sbaglia 16-21 Cisterna. Errore di Vettori in banda 16-22 Cisterna. Ace di Luca Vettori 18-22 Cisterna. Vincente in banda per Cavuto 18-23 Cisterna, che ha fretta di chiudere il set. Krick chiude il secondo set 19-25 Cisterna.

Terzo set 25-13 Modena: Petric murato da Sabbi, 0-1 Cisterna. Luca Vettori pareggia i conti 1-1. Szwarc pareggia i conti al centro 2-2. Vettori serve out 3-3. Pallonetto vincente di Lavia che spiazza la difesa ospite 5-3 Modena. Pipe vincente di Petric 6-3 Modena. Vincente di Daniele Lavia, Modena conduce 7-4. Lavia in grande spolvero 9-5 Modena. Sabbi sciupone in attacco 10-5 Modena, che vuole scappare via nel set. Ace di Christenson 11-5 Modena. Punto in attacco di Daniele Lavia 13-6 Modena. Puntuale e preciso di Elia Bossi, che “doppia” Cisterna 14-7 Modena. Ace vincente di Luca Vettori 15-8 Modena. Cavuto a punteggio per ridurre lo svantaggio ospite 17-9 Modena. Muro Christenson 20-9, e un altro doppiaggio emiliano. Attacco vincente di Randazzo 21-11 Modena, Cisterna prova a rimanere nel set. Errore a servizio di Christenson 23-11 Modena. Elia Bossi chiude il set al centro sul 25-13 Modena.

Quarto set 25-18 Modena: Un attacco centrale ospite e un servizio sbagliato inaugurano il set sul 1-1. Errore a servizio Lavia 2-2. Szwarc vincente al centro per Cisterna 3-3. Vincente di Petric che chiude un interessante scambio 5-3 Modena. Ace di Luca Vettori 6-3 Modena che controlla Latina. Sabbi errore in attacco 7-4 Modena. Mazzone solo soletto a punteggio 8-4 Modena. Lavia in grande stile ha la meglio sul muro laziale 9-5 Modena. Mazzone ace vincente 10-5, e un altro doppiaggio gialloblu ai danni di Cisterna. Ace di Christenson 12-6 doppiaggio Modena ai danni di una sconsolata Latina. A punteggio in banda Petric 14-8 Modena. Ace di Szwarc 15-10, con Latina che resta in scia dei gialloblu. Attacco vincente per Luca Vettori 16-10 Modena. Entra Porro. Attacco vincente di Randazzo 17-11 Modena. Asse “improvvisata” Porro-Buchegger 19-12 Modena. Puntuale e preciso Bossi al centro 21-13 Modena. Muro vincente di Porro 22-13 Modena. Errore a servizio di Buchegger. Porro serve un buon pallone a Lavia, che finalizza 23-17 Modena. Mazzone chiude il set e partita 25-18 Modena, 3-1 in attesa della “Bolla Champions” e i play-off, per salvare una stagione fin qui molto travagliata per usare un eufemismo.

Le pagelle

Modena 6,5

Christenson 6,5, Petric 6,5, Bossi 6, Mazzone 6, Lavia 7, Vettori 6,5, Grebennikov 6,5.

Ingressi

Karlitzek 5,5, Porro 6,5, Buchegger 6, Iannelli s.v

Andrea Giani 6,5