Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova 0-3, niente da fare per Christenson e compagni

Ottava di campionato, si gioca di sabato trentuno ottobre alle 18:00 al Pala Panini, il big match di giornata. Modena arriva da due vittorie consecutive contro Piacenza e Padova, così come Civitanova, con due 3-0 secchi contro Padova e Milano, ed è secondo in classifica a venti punti, uno in meno dalla capolista Perugia. Christenson e compagni si trovano al quarto posto a quota dodici, con una partita da recuperare (contro Trento). Tanta attesa, ma per la sfida contro Civitanova l’unica pecca rimane il Pala Panini, che torna a porte chiuse, ma Modena cercherà di fare di tutto per continuare il trend positivo. Gli arbitri della gara sono i signori Stefano Cesare e Armando Simbari. Ex di turno Christenson, Grebennikov, Stankovic, Anzani.

Formazioni

Modena

11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Civitanova

15) De Cecco, 11) Rychlicki, 17) Anzani, 13) Simon, 9) Leal, 5) Juantorena, 7) Balaso. Coach Ferdinando De Giorgi

Primo set 24-26 Modena: Leal inaugura la sfida con un bel punto in banda 0-1 Civitanova. Petric risponde immediatamente 1-1. Petric pareggia ancora in banda 2-2. Vettori aiutato dal nastro segna il 3-3. Anzani invasione in attacco, punto Modena tramite il check 5-4 per Christenson e compagni. Vettori murato da Anzani in banda 5-6 Civitanova. Vettori si rifà subito 6-7 per i marchigiani. Karlitzek pareggia i conti 7-7. Petric pipe imperiosa 9-7 Modena. Karlitzek ancora vincente in attacco 10-8 Modena. 12-8 Stankovic micidiale al centro. 12-10 Petric murato da Rychlicki Petric pallonetto vincente ha la meglio sulla difesa ospite 14-11 Modena. Simon batte a rete 16-12 Modena. 17-13 De Cecco battuta troppo morbida, Modena conduce. 18-14 Christenson pallonetto vincente, marchigiani in difficoltà. Vettori diagonale micidiale 19-15 Modena. 20-16 Rychlicki a punteggio per mezzo del check. Entra Porro. 21-18 muro di Simon, i biancorossi si avvicinano a Modena nel finale di set. Leal ace vincente 21-19 Modena. Juantorena pareggia i conti 21-21. Vettori batte a rete 22-22. Juantorena micidiale 23-23. Mazzone pallonetto vincente 24-24 si va ai vantaggi. Rychlicki chiude un set non semplice 24-26 Civitanova.

Secondo set 22-25 Civitanova: Simon mura Stankovic 0-1 Civitanova. Vettori pareggia i conti. Karlitzek pipe vincente 2-2. Simon batte out 3-3. Mazzone batte a rete 4-5 Civitanova, che conduce. Stankovic al centro timbra il 5-5. Kalitzek sicuro di sé 6-6 equilibrio a inizio set. Petric imperioso in banda 8-6 Modena. Pallonetto di rimbalzo che sorprende Grebennikov 8-8. Leal a punteggio in banda 9-10 Civitanova. Rychlicki ace vincente 9-11 per i marchigiani. Vettori ace strepitoso su Leal 11-11. 11-13 Leal ace vincente. Juantorena ha la meglio sulla difesa gialloblu 11-14. Karlitzek in banda out di poco 12-16 Civitanova. Vettori murato da Anzani 13-17 Modena. Anzani al centro vincente 14-18 Modena. Karlitzek batte a rete dopo un bel punto 15-19 per gli ospiti. Simon imperioso al centro 16-20 Civitanova. Petric per restare in scia 17-20 per i marchigiani. Entrano Porro e Estrada. 18-22 Karlitzek errore in attacco. Anzani vincente al centro 18-23 Civitanova. Christenson batte out di poco 20-24 Civitanova. Vettori sicuro di sé 21-24 per gli ospiti. Karlitzek ace vincente 22-24 Civitanova. Rychlicki chiude il secondo set con un bel punto 22-25 Civitanova.

Terzo set 23-25 Civitanova: Leal termina un bel primo scambio 0-1 Civitanova. Petric a punteggio 1-2 per i marchigiani. Vettori spreca una buona occasione 1-4 Civitanova. Ace di Vettori 3-4 per restare in scia, e muro di Petric 4-4. Petric ancora a punteggio 5-5. Christenson mura Juantorena 7-5 Modena. Mazzone mura Juantorena 8-6 Modena. Mazzone batte out di poco 9-7 Modena. Karlitzek ha la meglio sulla difesa marchigiana 11-8 Modena. Vettori punto importante 12-9 Modena. Difficoltà di gioco tra i marchigiani 14-11 Modena. Simon batte out 15-12 Modena. Vettori a punteggio in banda 16-13 Modena. Leal diagonale imprendibile 18-15 Modena, ma Civitanova resta in scia. Petric pallonetto vincente 19-16 Modena. Leal ancora in diagonale decisivo 19-17 Modena. Entrano Porro e Estrada. 20-18 muro gialloblu out di poco. Juantorena vincente 20-19 Modena. 21-19 Simon batte a rete, sospiro di sollievo per Christenson e compagni. 21-20 Anzani mura Karlitzek. 21-21 Juantorena pareggia i conti sul finale di terzo set. Anzani puntuale al centro 23-22 Modena. 23-24 Civitanova a muro e il match-point. Un pallonetto conclude set e gara 23-25 Civitanova, che espugna un deserto Pala Panini.

Le pagelle

Modena 5

Christenson 5, Petric 6, Stankovic 5, Mazzone 5,5, Karlitzek 5,5, Vettori 6, Grebennikov 5

Ingressi

Porro s.v Estrada s.v

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Andrea Giani 5