Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0, ritorno sul campo da tre punti, targati Christenson e Vettori

Finalmente si torna in campo. Dopo i rinvii contro Trento, Perugia e Verona, la Leo Shoes Modena sfida oggi in data 14i novembre la Kioene Padova, alle ore 18:15 in un Pala Panini deserto. Sistemando i recuperi, e le gare da disputare, si è deciso di “piazzare” in data odierna Modena-Padova, quella che sarebbe stata la settima giornata del girone di ritorno. Modena-Padova è quindi la prima gara in vista di un periodo intensissimo, tra campionato, recuperi, Coppa Italia e Champions League. Il Padova di coach Jacopo Cuttini è invece più in palla rispetto ai canarini, con due partite in più sulle gambe giocate il 1 e 8 novembre, nonostante siano arrivate due sconfitte, contro Piacenza e Milano. La classifica dei veneti preoccupa e non poco, con un inaspettato penultimo posto a quota cinque punti. In classifica Christenson e compagni sono quinti a quota dodici punti, ma è “difficile” discuterne a riguardo per il momento di grande incertezza. Gli arbitri della gara sono Bruni Frapiccini e Rossella Piana. Nessun ex di turno.

Formazioni

Modena 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Padova: 7) Shoji, 5) Stern, 10) Volpato, 6) Vitelli, 12) Bottolo/14) Bottolo, 20) Wlodarczyc, 9) Danani. Coach Jacopo Cuttini

Primo set 25-23 Modena: ace di Karlitzek 1-0 Modena. Wlodarczyc pareggia i conti in banda 1-1. Karlitzek in pipe a punteggio 2-2. Stern ha la meglio sul muro gialloblu 3-4 Padova. Petric pallonetto vellutato 4-5 Padova. 4-7 Petric murato da Volpato. Mazzone serve out di poco 5-8 Padova. Karlitzek in banda a punteggio 6-9. Volpato batte a rete 7-10. Vettori mattatore in banda 8-11 a favore degli ospiti. Vettori a servizio out per mezzo del check 9-13 Padova. Bottolo incisivo segna il 10-14 a favore di Padova. Mazzone ace vincente 12-14. 14-15 Karlitzek ha la meglio sul muro veneto 13-15. Stern sicuro di sé 14-16. Stankovic puntuale e preciso 15-17. Petric mura Stern 17-17. Stankovic ancora a punteggio 18-18. Entra Porro. Vettori errore a servizio 18-19 Padova. Mazzone muro vincente sull’attacco veneto 21-20 Modena. 22-22 un ace e un errore per Stern. Ace Mazzone 23-22 Modena. 23-23 diagonale perfetta. 25-23 Vettori chiude d’astuzia un complicato primo set.

Secondo set 25-17 Modena: Vettori inaugura il secondo set con una schiacciata in banda 1-0 Modena. Karlitzek muro vincente 2-0 Modena. Karlitzek ha la meglio sul muro padovano 3-1. Karlitzek ancora a punteggio 4-3 Modena. Karlitzek in grande spolvero con un ace 5-3. Volpato sicuro di sé al centro 6-4. Vettori in banda 7-5 Modena conduce sotto controllo. Mazzone determinato al centro 8-7 Modena. Petric vicino al punto di piedi 9-8, Padova in scia. Muro importante di Christenson 11-8 Modena. Petric due ace vincenti di fila 13-8. 14-9 Petric falloso in pipe. Shoji a punteggio in attacco 15-10. Christenson micidiale anche in attacco 16-11 Modena. Stankovic mura Stern 18-12 Modena. Karlitzek autore di ace micidiali 20-12. 21-14 Porro errore in battuta. Vettori errore a servizio 23-15 Modena. Petric in banda determinato 24-16 Modena. Mazzone chiude il secondo set 25-17 Modena.

Terzo set 30-28 Modena: Un attacco veneto e un muro di Volpato Modena-Padova 0-2. Vettori ancora murato 1-4. Bottolo errore a servizio 2-4. Vettori ace concesso dal check 3-4 Padova. Volpato errore in battuta 4-5 Padova. Mazzone fortunoso in attacco 5-6 Padova. Doppio ace di Christenson 8-8. Pasticcio ospite in difesa, Modena sorpassa Padova 9-8. Stankovic preciso al centro 10-9 Modena. Petric murato dalla difesa padovana 10-11 Padova. Bottolo altra gran giocata in pallonetto 11-12 Padova. Petric torna a punteggio e 13-13. Vettori a segno in banda 14-14, equilibrio a metà set. Spazio anche per Lavia che torna dall’infortunio. Stern pallonetto vincente 16-16. Wlodarczyc segna l’ace del 16-18 Padova, che vuole prolungare l’incontro. Karlitzek errore in banda per mezzo del check 17-20 Padova. Vettori di gran freddezza segna il 19-20 Padova. Stankovic preciso al centro 20-21. Petric in banda torna a punteggio 21-22. Stern micidiale in attacco 22-24 Padova. Entra Rinaldi. Christenson mura Bottolo, e vantaggi. Christenson a punteggio in attacco 25-25. Karlitzek errore a servizio 27-27. Vettori mette a segno il 28-28. Bottolo schiaccia out e il check conclude la partita con il 30-28 nel terzo set.

Le pagelle

Modena 6,5

Christenson 7,5 Petric 6,5, Stankovic 6, Mazzone 7, Karlitzek 6,5, Vettori 7, Grebennikov 6.

Ingressi

Porro 6, Lavia s.v, Rinaldi 6

Andrea Giani 6,5