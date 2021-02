Leo Shoes Modena-Consar Ravenna 3-0 gara uno va ai gialloblu

Modena non è abituata è vero, ma quest’anno deve stare concentrata anche in situazioni non consone al blasone immenso del club cui esso appartiene, in modo da arrivare carichi alla Champions, ma soprattutto ai play-off. Modena nella giornata di oggi, sabato venti gennaio scende in campo alle 17:00 al Pala Panini per il turno preliminare play-off, nel derby contro Ravenna, derby-preliminare che si gioca al meglio delle tre sfide, tutt’altro che scontate. Christenson e compagni faranno di tutto per chiudere la pratica al termine delle prime due partite, evitando una scomoda gara tre. Chi vince passa ai play-off, e in caso contrario per i gialloblu sarà fallimento totale, nonostante un quarto di Champions imminente contro la corazzata Perugia, seppur ottenuto in modo fortunoso. Ravenna non ha nulla da perdere, e verrà al Pala Panini senza strani pensieri per la testa, cercando di sbancare il “Tempio” del volley. Gli arbitri della gara sono i signori Stefano Caretti e Ilaria Vagni. Ex di turno Bossi, Buchegger, Lavia e Pinali.

Le formazioni

Modena

11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani.

Ravenna

5) Redwitz, 14) Pinali, 1) Mengozzi, 11) Grodzanov, 4) Loeppky, 9) Recine, 13) Kovacic. Coach Marco Bonitta.

Primo set 31-29 Modena: Recine inaugura l’incontro con un punto in banda 0-1 Ravenna. Lavia pareggia i conti 1-1. Stankovic mura Pinali 2-1 Modena. Preciso e puntuale Stankovic 3-2 Modena, che conduce. Petric errore a servizio 4-4. A segno in banda Loeppky 4-6 Ravenna. Christenson mura l’attacco romagnolo 6-6. In grande stile vincente in banda l’ex di turno Pinali 7-7. Pipe vincente di Petric che riporta i gialli in parità 8-8. Recine chiude un bellissimo scambio, Ravenna conduce 8-10. Recine mura Lavia 8-11 per i romagnoli. Errore a servizio di Lavia 9-12 Ravenna. Punto di preciso di Luca Vettori 10-13 Ravenna. Punto di vitale importanza di Petric, Modena resta in scia 11-14, conducono i giallorossi. Petric riporta la Leo Shoes in parità con l’esperienza del veterano 14-14. Vincente e determinante in banda Giulio Pinali, 15-16 torna avanti Ravenna. Recine ha la meglio sulla difesa modenese 16-17 Ravenna. Muro vincente ospite 16-18 Ravenna. Ancora determinante Pinali 17-19 Ravenna, che ha fretta di chiudere il set. Entra Karlitzek. Subito un ace per il numero tredici gialloblu 19-19. Vettori suona la carica, e Modena torna a condurre 20-19. Loeppky mura Petric 21-22 Ravenna, con gli ospiti che tornano avanti. Chiude un bellissimo scambio Vettori 23-22 Modena, che torna a condurre. Ace di Petric 24-22 Modena. Un muro romagnolo porta le squadre ai vantaggi 24-24. Pinali spreca una buona occasione 28-27 Modena. Stankovic chiude un incredibile primo set 31-29 Modena.

Secondo set 25-21 Modena: ace di Redwitz 0-1 Ravenna. Recine vincente in fase offensiva 0-2 Ravenna. Pasticcio gialloblu in difesa, i romagnoli conducono 0-4 a inizio secondo ripresa. Petric in crescita da forza alla causa emiliana che riacciuffa i giallorossi 4-4. Vettori in grande stile 5-5. Vettori si ripete con l’ace del 6-5. Vincente tra le fila ospiti per Loeppky 6-8 Ravenna. Muro fondamentale di Lavia che insieme a Stankovic portano il set sul 8-8. Lavia si ripete puntualmente 9-9. Errore a servizio di Christenson, 9-11 Ravenna. Attacco vincente di Luca Vettori che torna a timbrare il cartellino 12-12. Vincente al centro Grodzanov 13-14 Ravenna. Vincente di Petric in banda, Modena resta in scia 14-15 Ravenna. Stankovic chiude un bellissimo scambio 15-15, per un interessantissimo secondo set. Vettori sciupone in banda, il check da punto ai romagnoli 15-17. Sprecone in diagonale di Pinali, Modena riporta il set in parità 17-17. Un cartellino rosso ad entrambi gli allenatori per proteste, un punto a testa 18-19 Ravenna. Lavia pareggia i conti 19-19. Ace di Christenson 20-19 Modena, che conduce. Vettori punto fondamentale 21-19 Modena, che controlla in sfavore dei giallorossi. Vettori murato da Grodzanov 22-21 Modena. Mazzone si fa trovare pronto 23-21 Modena. Ace di Lavia 24-21 Modena. Vettori chiude il set 25-21, si va al terzo.

Terzo set 25-21 Modena: il terzo set comincia con un punto di Vettori ai danni di Recine 1-0 Modena. Pinali chiude un bellissimo scambio 1-1. Mazzone errore a servizio 2-2. Errori da ambo le parti dal servizio 4-3 Modena. Invasione ai danni di Vettori, il gioco si ferma per un po’ di minuti ed è 4-4. Errore a servizio di Loeppky 6-5 Modena conduce. Muro di Mazzone 7-5 Modena. Ace di Christenson 8-5 Modena, che vuole scappar via. Vincente di Recine in banda 9-7 Modena. Torna a punteggio Pinali 10-8, con gli ospiti che restano in scia di Modena. Mengozzi mura Stankovic 11-10. Ancora vincente al centro Mengozzi, 11-11. Per Mengozzi un altro vincente 11-13 Ravenna, Modena vuole chiuderla al terzo set. Punto al centro con Stankovic 12-14 Ravenna. Daniele Lavia chiude un bellissimo scambio 12-15 Ravenna. Giulio Pinali ha la meglio sul muro modenese 14-16 per i romagnoli. Doppio ace di Christenson e Modena torna a condurre 17-16. Mazzone solo soletto in pallonetto 18-17, e Modena che vuole chiuderla. Attacco vincente di Petric in banda 19-18 Modena. Entra Karlitzek. Pallonetto vellutato di Stankovic 20-19 Modena. Vincente di Petric in diagonale 21-19. Attacco incisivo di Vettori 23-20 Modena. Pinali serve a rete 24-21, Modena. Recine attacca out 25-21 Modena.

La pegelle

Modena 6,5

Christenson 7, Petric 6,5, Stankovic 6, Mazzone 6, Lavia 6,5, Vettori 7, Grebennikov 6,5

Ingressi

Karlitzek 6

Andrea Giani 6,5