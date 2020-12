Leo Shoes Modena-Consar Ravenna, 3-0 un primo timido segnale di risveglio per i gialli

Derby d’Emilia-Romagna, valevole per la terza giornata di ritorno della serie A di volley maschile. Partita in programma oggi, in un insolito sabato pomeriggio al Pala Panini alle ore 18:30. I ragazzi di Andrea Giani stanno vivendo una delle peggiori stagioni della storia del club, con quattro sconfitte nelle ultime quattro partite, cose mai viste nella “capitale” del volley. Manca il gioco, il pubblico e la costanza in partita: l’impegno c’è sicuramente, ma l’annata, verso la fine del 2020 è già compromessa, con un desolante settimo posto in classifica. Anche Ravenna sta vivendo una stagione difficile, con un penultimo posto in classifica, e soli sette punti portati a casa. In calendario i romagnoli vengono da due sconfitte, contro Piacenza, e Civitanova, con un punticino conquistato contro i marchigiani. Un derby tra deluse insomma, con le due squadre che probabilmente non vedono l’ora di concludere un campionato surreale. Gli arbitri della gara sono i signori. Marco Braico e Armando Simbari. Ex di turno Giulio Pinali, Elia Bossi e Lavia.

Le formazioni

Modena 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Andrea Giani

Ravenna 5) Redwitz, 14) Pinali, 1) Mengozzi, 11) Grozdanov, 4) Loeppky, 9) Recine, 13) Kovacic. Coach Marco Bonitta.

Primo set 25-21 Modena: Mazzone inaugura l’incontro 1-0 Modena. Mazzone serve out 1-1. Mengozzi puntuale e preciso 2-2. Vettori in gran stile in banda 3-3. Lavia in banda sicuro di sé 5-3, conduce Modena. Vettori d’astuzia in attacco 6-3 Modena. Loeppky attacco vincente 7-4 Modena. Attacco vincente ravennate 8-5 Modena. Christenson serve out 9-6. Petric chiude un ottimo scambio 11-6 Modena. Recine errore a servizio 12-7. Pallonetto di Loeppky 12-9 Modena. Vettori ace vincente 15-9 Vettori. Pasticcio gialloblu in fase difensiva 15-11 Ravenna resta in scia. Muro di Vettori 17-11 Modena. Pinali spiazza la sua ex difesa 17-13. Lavia puntuale e preciso 18-14. Entra Karlitzek. Errore del neo-entrato 18-16 Modena. Vettori decisivo 20-17 Modena. Lavia erroraccio a servizio 21-18 Modena. Entra Porro. 23-19 Stankovic solo soletto va a punteggio. Lavia chiude un discreto primo set 25-21 Modena.

Secondo set 25-15 Modena: Errore romagnolo in attacco 1-0 Modena. Loeppky pareggia i conti 1-1. Pinali puntuale e preciso 2-2, inizio di set equilibrato. Pinali errore a servizio 3-3. Vettori punto incisivo in banda 4-4. Grozdanov errore d’imprecisione 6-5 Modena. Christenson muro vincente 7-5. Christenson schiacciata vincente 9-5 Modena. Mazzone muro deciso ai danni di Grodzanov 11-6 Modena. Lavia ancora a punteggio 14-6 Modena. Vettori errore in attacco 14-7 Modena. Lavia pipe vincente 16-8 Modena. Per Christenson un'altra schiacciata vincente 18-9 Modena. Recine torna a punteggio 20-11 Modena. Entra Karlitzek. Recine 22-13 Modena. Ace di Christenson 23-13 Modena. Entra Rinaldi. Lavia chiude il set in pipe 25-15 Modena.

Terzo set 25-12 Modena: Vettori errore in banda 0-1 Ravenna. Petric attacca in banda 1-1. Vettori punto vincente 2-2. Pinali out di poco a servizio 3-3. Stankovic appoggia comodamente al centro 5-3 Modena. Lavia in banda sicuro di sé 6-4 Modena. Lavia mura con decisione l’attacco giallorosso 9-4 Modena. Pipe di Koppers 10-5, Ravenna resta in scia. Mazzone puntuale e preciso in attacco 12-6 Modena. Entra Rinaldi. Entra Estrada. Petric chiude una bellissima azione corale 15-8 Modena. Mazzone batte out 16-9 Modena. Estrada chiude una splendida azione difensiva 17-9 Modena. Rinaldi in grande stile 19-9 Modena. Stankovic muro vincente ai danni dell’attacco romagnolo 21-9 Modena. Mengozzi punto d’orgoglio dei suoi 22-10 Modena. Entra anche Sanguinetti per il vivaio gialloblu. Errore Ravenna a servizio 25-12 Modena.

Pagelle

Modena 6

Christenson 7, Petric 6,5, Stankovic 6, Mazzone 6, Lavia 6,5, Vettori 7, Grebennikov 6

Ingressi

Karlitzek 5,5, Porro 5,5, Rinaldi 6,5, Estrada 6,5, Sanguinetti s.v.

Andrea Giani 6