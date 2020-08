Riaprono i cinema - 5 film da non perdere

Dal 19 agosto sono cominciati ad uscire film inediti nella nostra nazione e per merito di ciò molti cinema hanno riaperto. L'industria cinematografica è uno dei tanti settori che ne hanno risentito dell'effetto coronavirus. Per questa ragione è giusto rilanciare il cinema andando in sala per supporto e godere comunque di vari lungometraggi interessanti:

Volevo nascondermi

Acclamato al festival del Berlino e vincitore di un orso d'argento per il miglior attore a Elio Germano nei panni del protagonista, il cinema italiano torna nuovamente alla ribalta. La pellicola non è altro che un biopic sul pittore Antonio Ligabue. La storia, ricca di flashback, è un dramma pieno di sfaccettature. Il regista Giorgio Diritti firma un'opera autoriale di livello, merito anche di un'interpretazione lodevole di Elio Germano.

Gretel e Hansel

L’horror con Sophia Lillis, attrice conosciuta particolarmente per aver preso parte a “It”, nei panni Gretel. Quest'ultimo personaggio risulta essere un ruolo di maggior rilievo rispetto a quello del fratellino Hansel e per tale ragione il regista Oz Perkins ha deciso di invertire l'ordine originale dei nomi dei protagonisti nel titolo. Tale pellicola è in grado di suscitare tensione e angoscia nello spettatore per merito anche di una fotografia di livello. Senza dubbio, “Gretel e Hansel” è un titolo interessante che gli amanti del genere non possono perdere.

Inception

Dato l'imminente approdo in sala di “Tenet” diretta sempre da Christopher Nolan e per il decimo anniversario dalla sua uscita, torna in sala “Inception”, una delle pellicole più apprezzate di sempre del regista londinese. Col tempo è diventato un cult per via di un cast lodevole da cui è composto, come Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, e per una storia entusiasmante ed appassionante ricca di effetti speciali e visivi di così alto livello da vincere pure l'Oscar in tale categoria. In aggiunta a ciò, la colonna di Hans Zimmer è ormai iconica per quanto sia ben realizzata e proprio per queste ragioni “Inception” è un film da vedere al cinema per poterlo apprezzare appieno. Inoltre è presente anche un clip esclusiva molto interessante che mostra il dietro le quinte di “Tenet”.

Onward – Oltre la magia

“Onward – Oltre la magia” è un lungometraggio in grado di divertire e commuovere sia adulti che bambini per merito di una scrittura intelligente. Sebbene la storia sia semplice ed ambientata in un contesto fantasy, in realtà il tutto è molto più reale e umano di quanto possa sembrare. Inoltre si entra immediatamente in empatia con i due personaggi protagonisti che sono veramente ben caratterizzati e ben coesi tra di loro. In sostanza, anche stavolta la Pixar ha centrato l'obiettivo e si conferma essere una garanzia nel campo dell’animazione.

Tenet

Dal 26 agosto arriva in sala uno dei film più attesi di questo 2020. Nolan ha creato molto mistero dietro a tale pellicola al punto che non si conosce ancora bene la trama. Un blockbuster costato 200 milioni di dollari e diretto da un autore che si è confermato essere uno dei registi più abili degli ultimi tempi, “Tenet” è un lungometraggio con tutte le carte in regola per essere un gran film. Proprio per queste ragioni è una pellicola da non perdere assolutamente.