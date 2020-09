La recensione | Dark - Uno dei migliori prodotti Netflix?

“Ciò che sappiamo è una goccia; ciò che non sappiamo è un oceano”

La storia si concentra su 4 famiglie: i Kahnwald, i Nielsen, i Doppler e i Tiedemann. Tutto ha inizio quando nella cittadina di Winden cominciano a scomparire diversi ragazzini. Il mistero s'infittisce quando si viene a scoprire quanto passato e presente abbiano un ruolo cruciale nella storia.

Da molti considerata la nuova "Lost", "Dark" è senza alcun dubbio uno dei migliori prodotti originali Netflix. Una serie che tratta un tema non facile da gestire in maniera coerente, ovvero il viaggio del tempo. A fronte di ciò è risultata all'altezza della aspettative.

La storia e lo stile di narrazione adottato sono il vero punto di forza. Al contrario, i numerosi personaggi presenti hanno una trattazione piuttosto superficiale e per questa ragione con la maggior parte di loro risulta difficile empatizzare. Ciò è dovuto al fatto che la serie punta tutto sull’intreccio che si crea con l'andare avanti delle puntate. Data l’ottima scrittura, il prodotto Netflix riesce a tenere alta la tensione e a catturare il pubblico sorprendendolo per la trama intricata e per i diversi colpi di scena ben costruiti.

Dal punto di vista tecnico è lodevole il montaggio e la colonna sonora mai causale. Un tratto indistinguibile della serie è la presenza di numerosi montaggi musicali ben studiati e ben inseriti al punto che in quasi tutti gli episodi riescono a emozionare. Molto interessante è la fotografia cupa in grado di esaltare i colori primari quali rosso, blu e giallo. Buona è anche la regia e la messa in scena delle varie sequenze.

I problemi maggiori di questo prodotto sono riscontrabili negli effetti visivi che risultano essere incredibilmente altalenanti. Dal punto di vista della storia e della varie soluzioni adottate, non tutto torna e non a tutto è stata data una risposta, ma in linea generale alla fine ci si può ritenere soddisfatti. Inoltre, nella terza e ultima stagione si nota una maggiore velocità nel voler concludere, ma il livello, sebbene non sia al pari delle prime due, rimane sempre alto.

“Dark” è senza alcun dubbio uno dei migliori prodotti Netflix che punta tutto su un intreccio pieno di simbolismo che si apprezza sempre di più nelle revisioni delle varie puntate.