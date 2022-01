Colore Pantone 2022: come arredare casa con il Very Peri

Ogni anno ha i suoi capi di tendenza, le sue acconciature preferite e ovviamente il colore che dominerà gli arredi di casa. Anche in questo mese di gennaio, come succede da circa 23 anni, l’istituto del colore Pantone ha decretato il colore simbolo del 2022. Very Peri, una tonalità di blu con sottotoni rossi e viola che ricorda il lilla, diventerà la nuance must have dei prossimi 12 mesi, pronta ad “impadronirsi” della moda e del design.

Questa tonalità simboleggia una nuova modernità e per la prima volta l’istituto non ha voluto scegliere una tinta presente nella sua palette, ma crearla totalmente dal nulla. La decisione è stata dettata dalla voglia di rappresentare al meglio il momento di transizione che stiamo vivendo, ma soprattutto la ricerca di una nuova normalità.

Il Very Peri è il colore della rinascita e nello stesso tempo la contaminazione tra rosso e blu rappresenta al meglio il mondo attuale in cui c’è un’interazione costante tra mondo fisico e digitale per rendere tutto più fluido. La tranquillità e l’intimità tipica del blu si unisce alla grinta e creatività del rosso per creare una sensazione di gioia e dinamismo e apportare freschezza.

Come accostare il Very Peri alle altre tonalità

Dopo tante difficoltà è arrivato il momento di immettere un po’ di leggerezza nelle nostre case giocando con accostamenti originali, non solo per quanto riguarda le texture e i materiali, ma anche per i colori.

La scelta dipende molto dall’atmosfera che si vuole ottenere, se ad esempio si desidera un effetto delicato e setoso, il Very Peri deve essere accostato al rosa e a rivestimenti di velluto. Il corallo invece, è l’abbinamento ideale per dare energia, poi, se associato a finiture lucide il colore Pantone diventerà il punto focale della stanza. Se amiamo il classico, allora il bianco, il grigio e il legno sono i colori passe-partout che metteranno ancora più in risalto la tonalità; l’abbinamento con il nero invece rende gli ambienti eleganti e raffinati.

Dare un nuovo look alle pareti

Per accogliere in casa il colore Pantone 2022, non c’è nulla di meglio che iniziare dalle pareti! Un muro del soggiorno o della camera da letto dipinto con il Very Peri, di sicuro darà un aspetto del tutto nuovo all’ambiente.

La carta da parati negli ultimi anni è tornata protagonista delle nostre case e per avere un effetto retrò ma di tendenza possiamo scegliere di utilizzarne una con motivi classici, come i fiori, rivisitata in chiave moderna grazie al colore Pantone.

Se siamo in vena di ristrutturazioni invece, possiamo concederci una “piccola follia” e decidere di utilizzare il Very Peri per i rivestimenti di bagni e cucina. Piastrelle, paraschizzi o mosaici restituiranno un colpo d’occhio degno dei migliori designer.

Infine, se vogliamo dare carattere ad un ingresso anonimo, invece delle pareti, potete scegliere d puntare tutto sulla porta d’ingresso che si trasformerà in un vero e proprio elemento d’arredo.

Elementi originali e d’impatto

Un modo per inserire il Very Peri all’interno dell’abitazione è quello di farlo in modo originale e puntando tutto sugli arredi che dovranno spiccare all’interno della stanza.

Il divano è il protagonista del soggiorno e il punto focale in cui ci riuniamo nel corso della giornata: per renderlo davvero l’elemento centrale possiamo decidere di rivestirlo con tessuti nella nuance Pantone.

In camera da letto il Very Peri con il suo sottotono blu, colore legato alla calma e al relax, esprime il massimo della bellezza con una soluzione monocromatica che punterà tutto sulla testiera.

In cucina, il luogo in cui trascorriamo molto del nostro tempo, possiamo osare con rubinetti e top nel colore di tendenza del 2022 o puntare sul rivestimento delle ante dei mobili per ricreare un ambiente del tutto personale.

Dettagli di tendenza

Utilizzare il Very Peri senza stravolgere gli ambienti è possibile focalizzandoci sui dettagli. Una stampa o un vaso sono un ottimo modo per utilizzare la nuance senza esagerare. Lo stesso vale per i cuscini: abbinati ad un divano bianco, daranno vita allo stile shabby chic.

Se cambiare la testiera ci sembra troppo, il letto può diventare di tendenza utilizzando semplicemente piumini o biancheria da camera sui toni Pantone.

Il tappeto, infine, diventa una soluzione efficace in bagno a cui si può aggiungere una cesta per la biancheria: con un coperchio in legno, inoltre, può trasformarsi senza problemi in un comodo tavolino su cui poggiare gli oggetti principali mentre ci godiamo un bagno rilassante.

