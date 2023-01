ll Viva Magenta è il colore Pantone del 2023

Anche quest'anno, il PANTONE Color Institute, il cui team di esperti è riconosciuto a livello globale come leader di competenze nel colore, ha decretato quello che sarà il colore di tendenza per l'anno 2023. Si chiama PANTONE 18-750 Viva Magenta ed è una tonalità discendente dalla famiglia dei rossi, espressiva di un nuovo segnale di forza.

Un colore descritto dal team di PANTONE Color Institute come audace, potente e stimolante. Un rosso animato che si crogiola nella pura gioia, incoraggiando la sperimentazione e l'espressione di sé senza ritegno, un'ombra elettrizzante e sconfinata che si manifesta come una dichiarazione di spicco.

In quanto tono rosso cremisi sfumato che presenta un equilibrio tra caldo e freddo, PANTONE 18-1750 Viva Magenta è anche un colore ibrido, che si trova comodamente a cavallo tra il fisico e il virtuale nel nostro mondo multidimensionale. È assertivo, ma non aggressivo, un rosso carminio che non domina con audacia ma adotta invece un approccio "pugno in un guanto di velluto". Trasudando dinamismo, PANTONE 18-1750 Viva Magenta è una tonalità di rosso trasformativa in grado di guidare il design per creare un futuro più positivo.

In questa era di tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale. PANTONE 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi appartenenti alla famiglia dei coloranti naturali nonché uno dei più forti e luminosi che il mondo abbia conosciuto Leatrice Eiseman - Direttore esecutivo, Pantone Color Institute

Gli abbinamenti più indicati sono con tonalità più aranciate come il corallo, diverse sfumature di rosa - dal cipria ai toni più accesi - fino al grigio chiaro, verde bosco e azzurro.