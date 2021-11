Controlli nelle aree di aggregazione giovanile di Carpi, nessuna criticità

In attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto nei giorni scorsi proprio a Carpi, sono stati avviati servizi interforze nelle principali aree di aggregazione giovanile.

Sabato mattina, i pattugliamenti e presidi del territorio hanno riguardato il centro cittadino, oltre che via Peruzzi, in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dal plesso scolastico. Il piano di prevenzione avviato anche d’intesa con la dirigenza scolastica, non ha fatto registrare presenze estranee, né criticità. A seguire i servizi sono stati estesi alla stazione dove transitano numerosi studenti e lavoratori pendolari.

Il dispositivo coordinato dal Commissariato di Carpi ha visto l’impego delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, della Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga e della Polizia Locale.

Analoghi servizi di prevenzione saranno ripetuti anche nei prossimi giorni. Proseguono invece le indagini della Polizia Giudiziaria del Commissariato sull’aggressione avvenuta la sera del 26 novembre, quando alcune giovani si sono saffrontati un una rissa in pieno centro.