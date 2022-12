Come organizzare il Capodanno a casa: idee per trascorrere una serata indimenticabile

Èarrivato il momento più atteso dell’anno: il 31 dicembre. Immancabilmente ogni anno si è sottoposti alla stessa temuta domanda: cosa fai a Capodanno?

Ognuno ha le sue tradizioni, c’è chi ama festeggiarlo al mare, chi in montagna, altri invece preferiscono trascorrerlo a casa in compagnia della famiglia o degli amici. Se anche tu sei tra quelli che vogliono aspettare la mezzanotte tra le mura domestiche, le cose da fare sono davvero tante e di sicuro la serata sarà indimenticabile, perché è possibile personalizzarla. Infatti potrai scegliere addobbi, intrattenimento e attività in base ai gusti degli invitati e rendere ogni dettaglio davvero unico soprattutto se ci sono i bambini.

Organizzare una festa a tema

Il Capodanno a casa permette di avere la libertà di realizzare una festa a tema, un modo per rendere la serata più originale. Se trascorri il 31 dicembre in compagnia di amici e parenti è importante scegliere qualcosa che piaccia a tutti. Puoi farti ispirare da una serie tv tra le più amate o da un luogo che ti è rimasto nel cuore. In questo modo puoi ricreare la giusta atmosfera con le decorazioni adatte e sfoggiando un outfit a tema.

Addobbare la casa e la tavola

Il successo di una festa o del Capodanno a casa parte proprio dalle decorazioni. Che si scelga di fare una festa a tema o meno, bisogna creare l’atmosfera più adatta e un ambiente accogliente con luci, candele, stelle filanti e palloncini. Coinvolgere i bambini nei preparativi è un modo per farli sentire parte della serata, puoi creare con loro segnaposto, centrotavola, cappellini di carta o cravatte glitterate.

La Notte di San Silvestro la festa deve coinvolgere anche la tavola utilizzando i colori must have del 31 dicembre come l’oro e l’argento da utilizzare nel centrotavola o nei segnaposto. Un’idea carina è quella di realizzarli a mano come ad esempio delle scatoline in cui inserire all’interno cioccolatini o biscotti fatti a mano per avere così un ricordo goloso!

Le attività in attesa della mezzanotte

La sera del 31 dicembre non è solo l’occasione per cenare insieme e gustare i piatti della tradizione, ma anche un modo per trascorrere del tempo con i propri cari, quindi intrattenere gli ospiti è tra le priorità! Una volta terminata la cena, in attesa della mezzanotte le attività da fare sono davvero tante, i classici giochi da tavolo non devono mai mancare perché sono un modo divertente per sfidarsi con gli amici e testare le proprie abilità.

In alternativa, si possono fare i giochi di carte oppure il gioco dei mimi. Se invece tu e i tuoi ospiti amate cantare e soprattutto non vi prendete molto sul serio, potete trascorrere la serata cantando al karaoke. Bastano un computer e un microfono per scatenarsi sulle note dei successi preferiti. Oltre al canto, la notte del 31 è possibile scatenarsi in balli anche senza uscire di casa. Il salotto si trasforma in una pista da ballo accostando i mobili ingombranti alle pareti e scegliendo la colonna sonora preferita dagli invitati.

Se invece preferisci una serata più tranquilla puoi organizzate una bella maratona di film. Per rimanere in tema con l’ultimo dell’anno puoi scegliere quelli ambientati a Capodanno altrimenti optare per grandi classici o per il genere preferito dai tuoi ospiti.

Nel caso in cui ci sono i bambini, farli divertire è semplice se organizzi giochi pensati su misura per loro e adatti a tutte le età come la caccia al tesoro, i giochi di società o un bel pigiama party così da farli divertire in compagnia dei loro coetanei.