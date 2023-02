Semina, trapianto, ripicchettatura: i lavori da fare nell'orto nel mese di marzo

Molti sono i lavori che - con il sopraggiungere della primavera - aspettano gli appassionati dell'orto. A partire dal mese di marzo, infatti, la temperatura esterna inizia ad aumentare e con essa la frequenza dell'annaffiatura; le giornate iniziano ad allungarsi: la maggiore luce, l'umidità e i tepori favoriscono la germinazione e la crescita delle piante utili (ma anche di quelle infestanti).

E' dunque opportuno osservare con attenzione e mantenere sotto controllo ciò che avviene nel nostro orto, tenendo conto anche della variabilità del tempo atmosferico. Vediamo quali lavori sono da fare e quali ortaggi seminare durante il mese di marzo!

I lavori da fare a marzo

Preparare le aiuole per le semine

Tracciare solchi per i trapianti

Concimare

Diradare: mano a mano che le piantine spuntano, è fondamentale eseguire il diradamento dei semenzai, affinchè le piante crescano con il giusto spazio

Ripicchettare: nei semenzai, quando le piante buttano le prime due foglie vere, hanno bisogno di essere trapiantate in singoli vasetti pressando la terra tutto intorno con le dita, in modo che nella successiva messa a dimora definitiva il trapianto avvenga con il pane di terra. Questo passaggio è detto ripicchettatura e non va eseguito per ogni tipologia di pianta: da evitare con la melanzana, il pomodoro e il peperone, le quali piantine dovranno essere trapiantate direttamente nel terreno una volta che saranno ben sviluppate.

Trapiantare: dalla metà del mese, si può procedere con il trapianto in coltura protetta delle seguenti specie: peperone, pomodoro, basilico, melanzana, cetriolo, anguria, melone e zucchina. Condizioni climatiche permettendo, si può trapiantare all'aperto la cipolla prodotta nei semenzai autunnali, o i suoi bulbi, alla distanza di 30 cm tra le file e 15-20 cm sulla fila.

Cosa seminare a marzo

Attenzione alla luna!

Se la luna è calante, è possibile seminare: il sedano e l'invidia riccia (in semenzaio in coltura protetta); la lattuga a cappuccio, la cipolla colorata, il cavolo cappuccio primaverile ed estivo (in semenzaio all'aperto). Invece, si può trapiantare all'aperto: la cipolla, la cipollina, la bietola da coste, la lattuga, la patata, lo spinacio, il rafano, il radicchio da taglio, il topinambur, la valerianella, l'aglio, il crescione, il favino.

Se la luna è crescente, è possibile seminare: la melanzana, il pomodoro, il peperone, il basilico (in semenzaio in coltura protetta); il basilico, il cetriolo, il melone, la zucca, la zucchina, l'anguria (in vasetti in coltura protetta); il fagiolo nano e il fagiolino (a dimora in coltura protetta); il prezzemolo, il ravanello, la bietola da orto, il pisello, la carota, la rucola, il ravanello (a dimora all'aperto). Invece, si possono trapiantare all'aperto l'asparago bianco e verde, la lattuga, il cavolo cappuccio, il pisello, il prezzemolo, il ravanello, la bietola da orto; si possono trapiantare in coltura protetta il basilico, il cetriolo, il peperone, il pomodoro, la zucchina, l'anguria, il melone, la melanzana.