Abbandonato in una baracca senza cibo, setter salvato dalle guardie zoofile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Da quanti giorni non mangia il cane?". È la domanda a cui il detentore di un setter inglese di circa due anni sequestrato dalle guardie zoofile dell’Oipa di Modena non ha saputo rispondere. Per lui è scattata la denuncia per abbandono, maltrattamento e detenzione incompatibile produttiva di gravi sofferenze.

Lasciato in stato di abbandono in una struttura in lamiera, era privo di cibo e di riparo, Ares - così lo hanno chiamato le guardie di Oipa - obbligato a sdraiarsi sul terreno disseminato delle sue deiezioni. Nei dintorni del box, l’erba era alta e non calpestata, segno che confermava la circostanza che nessuno si occupava dell’animale da molto tempo.

"Sottopeso, con ossa prominenti, pelo opaco e segni della protratta detenzione, compresa una scarsa mobilità, Ares era infestato dalle pulci, agitato e desideroso di uscire - racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Modena e provincia, Sara Ferrarini - Si sollevava su due zampe cercando il contatto fisico, manifestando sintomi da isolamento prolungato nel tempo. Privo anche di un libretto sanitario, era microchippato ma il proprietario non l’aveva mai intestato a suo nome".

Sequestrato, Ares è ora ospite del canile convenzionato di Pavullo (MO) dove attende di essere affidato a una famiglia che vorrà prendersene cura e fargli dimenticare il suo drammatico passato (per informazioni: guardiemodena@oipa.org, tel. 3497706639)