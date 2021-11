Marijuana a casa e in auto, 20enne di Carpi denunciato

Durante un normale servizio di controllo del territorio, sabato scorso, i poliziotti del Commissariato di Carpi hanno fermato un'auto con a bordo due persone. Alla richiesta dei documenti il conducente, un 20enne carpigiano, ha mostrato un atteggiamento indisposto e nervoso nei confronti degli agenti, che da subito hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall'abitacolo del veicolo.

Con l’ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza già impegnati sul territorio di Carpi per altre attività, gli agenti sono riusciti a rinvenire sotto il sedile del lato conducente un involucro una dose di marijuana. Anche la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire altra droga. All’interno di due contenitori in nella camera da letto del giovane, riposti in un armadio, sono stati trovati 53,6 grammi di cannabis nonché un bilancino di precisione .

Insieme al sequestro, il 20enne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.