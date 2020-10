Le caratteristiche e i vantaggi dell'idrostufa

Con il freddo e l’inverno sempre più vicino, la caldaia e i termosifoni devono ritornare in azione. Oltre alle classiche stufe, in commercio ci sono anche altri modelli come le idrostufe. Alimentate a pellet una volta collegate scaldano l’acqua dell’impianto di riscaldamento. Vediamo le caratteristiche e come funzionano

Cosa sono le idrostufe

Le stufe sono apparecchi alimentati a pellet che invece di produrre aria calda come i modelli classici, riscaldano l’acqua presente nei termosifoni o negli impianti a pavimento.

La loro caratteristica principale è quella di poter essere installate in qualsiasi punto della casa e a differenza di quelle a pellet sono esternamente fredde al tatto, perfette se in casa ci sono bambini o animali domestici.

Questo perchè il calore prodotto viene concentrato solo nell’acqua e non sul resto dell’impianto.

Il loro funzionamento è molto semplice: sono automatiche, possono essere programmate anche da remoto o attraverso un telecomando.

Potenza e installazione delle idrostufe

Le idrostufe servono per scaldare l’ambiente e la loro potenza si basa su due valori:

la potenza totale della stufa;

la potenza ceduta all’acqua.

La differenza tra i due valori è di circa 2-3 kW e corrisponde al calore che viene ceduto all’ambiente, più il valore è basso, più la capacità di scambio termico dell’acqua è alto.

La stufa può essere installata in ogni ambiente, se la stanza è piccola, verrà scaldata con il calore emesso naturalmente dall'apparecchio.

Inoltre, quando la colleghiamo al termosifone i vecchi tubi devono essere sostituiti perchè sono troppo piccoli e non assicurano la giusta circolazione dell’acqua necessaria a far funzionare il riscaldamento.

In questo caso meglio collegarla al collettore idraulico così potrà raggiungere facilmente tutti i termosifoni dell’impianto di riscaldamento.

Vantaggi dell’idrostufa

La stufa ha il vantaggio di riuscire a scaldare non solo la stanza in cui si trova, ma anche le altre camere della casa. Inoltre, utilizzando combustibili innovativi ed ecologici è totalmente green.

A questo deve essere aggiunto anche il risparmio in bolletta che può arrivare fino al 50% della spesa annuale.

Infine, le idrostufe sono un elemento d’arredo che può diventare il centro della stanza e dare un aspetto elegante alla casa creando un ambiente caldo e accogliente.

