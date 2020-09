Come trasformare e sfruttare il balcone in autunno

In estate quando non si ha uno spazio outdoor abbastanza grande, il balcone diventa un ottimo sostituto del giardino o del terrazzo in cui rilassarci nelle ore più afose della giornata.

Quando termina la stagione più calda dell’anno pensiamo di non poter più sfruttare lo spazio esterno, in realtà grazie alle temperature miti dell’autunno e a piccoli accorgimenti, possiamo trascorrere ancora piacevoli giornate in balcone godendo dei colori tipici di questa stagione.

Coperte, cuscini o luci sono solo alcune idee che ci permettono di trasformare l’esterno in un piccolo angolo accogliente.

Arredi autunnali

L’estate è la stagione in cui colori chiari e tinte accese non possono mancare e conquistano anche gli arredi del balcone. Ma con l’arrivo dell’autunno la palette cambia e si attesta su toni caldi: rosso, arancione e verde sono pronti ad avvolgerci. Per avere un risultato di tendenza, ci basterà aggiungere un cuscino porpora sulla poltrona, un morbido plaid sulla sedia, un pratico tappeto da esterno dai colori tenui e in un attimo non sentiremo più freddo.

Fiori e piante anche in autunno

I fiori sono un elemento decorativo irrinunciabile sia indoor che outdoor, se in estate la scelta è vasta, questa stagione non è da meno. I fiori di settembre o autunnali sono tanti, ciclamini, ortensie, giacinti e i cavoli ornamentali riempiranno di colore e allegria il balcone.

Per godere in pieno la bellezza della natura autunnale, non possiamo rinunciare alle piante rampicanti che con le foglie tinte di rosso diventano un elemento d’arredo. Per dare un tocco in più ed immergersi nel mood della stagione le zucche ornamentali non possono mancare!

Le luci per ricreare un’atmosfera raccolta

Se le temperature ancora permettono, il balcone può diventare il protagonista delle nostre serate. Con le giornate sempre più corte, l’illuminazione non deve mancare.

Per godere in pieno della luce magica del tramonto le catene luminose con lampadine a Led sono in grado di illuminare con un tocco d’eleganza. Per riscaldare la serata, le lanterne e le candele agli aromi autunnali sistemate in diversi punti del balcone, sono irrinunciabili.

I tessuti perfetti per scaldarci

In autunno le temperature ancora non sono rigide, ma coperte e plaid non possono mancare. Oltre a dare un nuovo look agli arredi sono pensate per scaldarci quando l’aria diventa più fresca. Una volta rientrati in casa possiamo riporle all’interno di un cestino in vimini o di un mobiletto vintage per chi ama lo stile classico.

Mentre le tende in estate servono a ripararci dai raggi solari, in autunno sono un ottimo modo per metterci al sicuro dal vento. Anche in questo caso tutto ruota intorno ai colori. I tessuti leggeri e dai colori vivaci, devono essere sostituiti da quelli più pesanti declinati sulle tonalità più calde come prugna o porpora e in un attimo l’ambiente acquisterà un aspetto del tutto diverso e raffinato.

Come decorare la tavola

Le giornate miti permettono ancora di organizzare pranzi all’aperto, ma la tavola deve essere all’altezza della nuova stagione. Per essere di tendenza impossibile fare a meno di ghirlande autunnali, bacche o piccoli decori fai da te realizzate con foglie, pigne o piantine autunnali che diventeranno un piacevole centrotavola!

