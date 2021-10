Frontale a Castelvetro, gravissimo un 18enne. Altri 5 giovani feriti

Ieri intorno alle ore 20.30 due auto si sono scontrate frontalmente in via Per Modena, alle porte di Castelvetro. A bordo di un'auto si trovavano cinque ragazzi giovanissimi, mentre sull'altra una donna di 33 anni. L'impatto è stato violento e tutti hanno riportato lesioni di vario tipo.

Sul posto è intervenuto il 118 con quattro ambulanze e un'automedica. Ad avere la peggio un ragazzo di 18 anni, per il quale è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Bologna. Il giovane è stato caricato sull'eliambulanza e trasferito in volo all'Ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni, in Terapia Intensiva.

Gli altri protagonisti, tutti giovani fra i 17 e i 20 anni, hanno riportato diverse fratture e sono stati accompagnati a Baggiovara: nessuno è in pericolo di vita. Potata in ospedale per lesioni non critiche anche l'automobilista di 33 anni.

Via Per Modena è stata chiusa a lungo al transito per consentire i soccorsi e i rilievi, ad opera della Polizia Locale.