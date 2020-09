Auto sfonda una recinzione e si capotta nel cortile, due feriti

La scorsa notte, intorno all'1.20, un'auto è stata protagonista di un rocambolesco incidente a Finale Emilia. Il mezzo, che percorreva via Per Modena, proseguito dritto alla curva posta in corrispondenza con l'incrocio con via di Sotto e di è schiantata contro la recinzione dell'abitazione in angolo fra le due strade.

L'auto ha abbattuto la ringhiera metallica e si è capottata all'interno del cortile privato, frenata in qualche modo anche dalla vegetazione.

Due le persone a bordo, che sono state soccorse dal 118 con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, i quali hanno estratto uno dei due automobilisti, rimasto incastrato nelle lamiere. Entrambi sono stati poi trasportati in ospedale: non si conoscono le esatte condizioni, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

In corso accertamenti sulla dinamica, ma non risulterebbero altri veicoli coinvolti.