Trucchi e idee per creare una stanza in più

In casa le esigenze cambiano spesso, quindi l'appartamento deve essere versatile e in grado di adattarsi alle nostre esigenze.

L'arrivo di un bambino, la voglia di rinnovare l'appartamento o la necessità di creare una camera per gli ospiti sono un'occasione per dividere le stanze di grandi dimensioni e ricavare due camere distinte. Oltre ad essere funzionali, daranno un nuovo look all'appartamento.

Anche se la casa può sembrare piccola, bastano piccole accortezze e con pochi interventi possiamo dividere una stanza in due. Le idee sono tante, alcune implicano interventi di muratura, altri semplici soluzioni fai da te, vediamo come dividere in due una stanza della casa.

Creare una parete con opere murarie

Se vogliamo ristrutturare casa possiamo intervenire con opere murarie da realizzare con l'aiuto di esperti del settore. Vediamo qualche idea.

Creare un muro in cartongesso

Il cartongesso è un materiale versatile per questo è tra i più usati, in poco tempo e con piccoli interventi possiamo avere vere e proprie pareti, l'importante è prendere in considerazione la planimetria della stanza per decidere la collocazione di eventuali porte o finestre.

Parete in acciaio

Se amiamo lo stile moderno e minimal, allora un valido sostituto del cartongesso è la parete in acciaio. Il materiale con diverse finiture come quella lucida o spazzolata, diventa un elemento d'arredo che di sicuro conquisterà gli ospiti.

Parete in vetro

Il vetro è tra le ultime tendenze in fatto di design perchè riesce a separare bene lo spazio senza sacrificare la luce. Disponibile in diverse soluzioni, come a due ante o con porta scorrevole, crea un effetto di design.

Creare una parete senza opere murarie

Le pareti possono essere realizzate anche senza interventi lunghi e costosi, soprattutto se si ha un budget ridotto. Le idee sono tante, vediamo quelle che fanno al caso nostro.

Dividere con pannelli decorativi

In legno o acciaio, i pannelli decorativi sono una soluzione semplice e veloce per dividere in due anche gli ambienti non particolarmente grandi. Inoltre, hanno il vantaggio di lasciar filtrare la luce.

Dividere con i mobili

Se non vogliamo realizzare interventi di muratura, un modo per dividere la stanza in due è utilizzare i mobili. Dalla libreria, alla cassapanca fino ai divani basta posizionarli nel modo corretto e in un attimo si avranno due ambienti distinti.

Come dividere con le tende

Le tende sono complementi d'arredo utilizzati per filtrare la luce durante le giornate particolarmente soleggiate, ma con un po' di fantasia possono diventare degli ottimi accessori per separare gli ambienti. Le più indicate sono quelle in tessuto, se invece amiamo uno stile più moderno possiamo optare per quelle a pannello o a rullo.

Le piante come parete naturale e colorata

Le piante sono un elemento indispensabile in casa, quindi realizzare una parete con fiori è un modo per creare un ambiente naturale e colorato. Basta avere un supporto, utilizzare le piante rampicanti o quelle che preferiamo e in un attimo avremo un giardino verticale pronto a rendere unica la stanza.

