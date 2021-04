Le migliori scope elettriche per pulire casa in modo semplice e veloce

La scopa elettrica è diventato nel corso degli anni uno tra gli elettrodomestici indispensabili e presenti in ogni casa. In commercio vi sono varie tipologie: a presa elettrica o a batteria (cordless), con sacchetto o senza sacchetto, con sistemi di filtraggio diversi e corredata da specifici accessori dedicati alla pulizia di determinate superfici.

Come scegliere il modello giusto? Ecco alcuni modelli selezionati adatti ad ogni esigenza.

Rowenta RH9021 Air Force 360 Max: scopa elettrica con spazzola motorizzata

Scopa elettrica senza filo munita di batteria a litio con autonomia di 30 minuti, ottimale per una pulizia su ogni tipologia di superficie come pavimenti, tappezzeria, sopra e sotto mobili ed elettrodomestici. Il design ergonomico facilita la manualità d’uso e garantisce un comodo spazio d’impugnatura mentre il motore, powerboost presenta, due livelli di potenza: standard e turbo. Due sono gli accessori inclusi: una spazzola con bocchetta a lancia piatta per fessure e angoli e una spazzola con setole morbide per aspirare tavoli, scale, soffitti e imbottiti.

Caratteristiche della Rowenta Air Force 360 Max:

Versatilità

garantisce ottime prestazioni di pulizia su tutti i pavimenti. Prestazioni di pulizia eccezionali sono sempre a portata di mano in un solo clic su qualsiasi superficie, dal parquet a tappeti, marmo e piastrellato , e strumento versatile per pulire sopra i mobili. Un design ergonomico migliorato offre massimo comfort e facilità d'uso, consentendo un maggiore spazio d’impugnatura e facilitandone manualità d’uso e svuotamento del contenitore della polvere.

Autonomia di 30 minuti

Massima autonomia utilizzando la scopa in modalità di potenza standard. Ricarica veloce in 3 ore.

Spazzola aspirante ad alte prestazioni

La spazzola motorizzata POWER SLIM VISION è dotata di luci a Led per una maggiore visibilità durante la pulizia anche in zone poco illuminate come sotto i mobili.

Impostazione Boost

12 minuti di autonomia impostando il massimo della velocità. Il motore "Power Boost" offre la tecnologia avanzata di un motore brushless, fornendo al contempo una potenza di pulizia ottimale con la comodità di un design leggero e compatto.

Hoover FD22RP011 Freedom 2 in 1

Freedom 2 in 1 è la scopa cordless concepita per dare il massimo comfort e flessibilità d’utilizzo. Grazie alla vasta serie di accessori in dotazione e alla Mini-Turbo Spazzola, è un vero alleato per ogni esigenza di pulizia ed è il prodotto ideale per chi ha in casa animali domestici.

Caratteristiche:

Scopa e aspirapolvere portatile

Autonomia fino a 25 min

Mini Turbo spazzola trattata agli oni d'argento

Accessorio 2 in 1: spazzola a pennello per imbottiti

Bocchetta per fessure

Tempo di ricarica: 6 ore

Ariete 2761 Handy Force: scopa elettrica con filo

A differenza dei due modelli precedentemente descritti, l’Ariete Handy Force non è una scopa elettrica cordless, ma rientra nei classici modelli con filo della lunghezza di 5 metri. Dal design leggero e slanciato, ha due modalità d’utilizzo, può essere infatti utilizzata sia come scopa verticale che come aspirapolvere portatile per raggiungere polvere e sporcizia d’ogni superficie.

Caratteristiche:

Leggera come una piuma: il corpo leggero e slanciato e l'impugnatura ergonomica permettono di muoversi agevolmente in tutti gli spazi raggiungendo anche gli angoli più difficili

2 in 1: la possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale, sia come aspirapolvere portatile, rende Handy Force un alleato irrinunciabile per le pulizie domestiche quotidiane

Prestazioni al top: la tecnologia ciclonica garantisce la perfetta eliminazione di polveri, acari e batteri dalle superfici di casa

Filtro Hepa: il filtro HEPA assicura il massimo trattenimento delle micro polveri all'interno del serbatoio; ideale per i soggetti allergici a pollini o animali domestici

Spazzola universale: la spazzola è idonea per la pulizia profonda dei pavimenti in cotto, marmo, gres porcellanato e ceramica; ottima anche per i tappeti

Lunghezza cavo: 5 metri

Gli accessori per rendere la scopa elettrica funzionale

Oltre al sistema di filtraggio, nella scelta della scopa elettrica bisogna fare attenzione anche agli accessori, i più comuni sono: