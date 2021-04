Come pulire casa con il vapore: trucchi e vantaggi

Quando in casa ci sono bambini o soggetti allergici l’igiene e la pulizia diventano una priorità. Detergenti e prodotti chimici sono i nostri migliori alleati, ma se vogliamo avere casa libera da germi e batteri in modo green, un aiuto arriva dal vapore che permette di pulire e igienizzare anche gli angoli difficili da raggiungere.

I pulitori riescono a rendere le superfici splendenti, grazie ad un sistema che permette all’acqua di riscaldarsi e di raggiungere alte temperature.

Il vapore infatti ha una serie di vantaggi perchè:

Elimina i germi e i batteri dai tessuti

Igienizza gli ambienti

Rimuove il grasso e lo sporco incrostato senza rovinare le superfici

Diminuisce l’uso di prodotti chimici dannosi per l’ambiente

Perfetto su ogni superficie vediamo come utilizzare il vapore nel modo corretto, ma per avere un buon risultato ci sono degli errori da evitare, infatti, non si deve mai:

Utilizzare il vapore su oggetti di cartone perché con il caldo potrebbero rovinarsi

Passare il vapore sulle superfici fredde perché il contrasto con il getto caldo potrebbe lasciare delle macchie

Lasciare l’apparecchio elettrico troppo tempo su un unico punto perché il vapore eccessivo potrebbe rovinarlo

Utilizzare il vapore su superfici in legno e laminato

A questo punto non resta che vedere come e dove utilizzare il vapore

Pavimento

I pulitori a vapore sono efficaci sui pavimenti perché permettono di rimuovere lo sporco anche tra le fughe annerite. Prima di utilizzarlo meglio pulire il pavimento con l’aspirapolvere per togliere la polvere in eccesso. A questo punto regolando il getto di vapore possiamo pulire il pavimento e renderlo a prova di bambino.

Cucina

La cucina è una delle stanze della casa in cui la pulizia è fondamentale, inoltre è la camera in cui si tende ad accumulare sporco e grasso. La pulizia con il vapore può essere un ottimo modo per eliminarlo e far splendere il piano cottura, la cappa o il forno con poco sforzo, pronti per essere utilizzati per una nuova ricetta.

Bagno

Il bagno come la cucina è un ambiente in cui l’igiene è molto importante e il vapore è lo strumento efficace per eliminare germi e batteri su tutte quelle superfici difficili da pulire come le mattonelle, i rubinetti e il box doccia e metterli al sicuro dalla formazione della muffa.

Finestra

Pulire i vetri è un lavoro lungo e non sempre otteniamo i risultati sperati, ma con gli apparecchi per il vapore si eliminano facilmente aloni e macchie anche dai binari degli infissi. Il vapore, inoltre, è utile anche per rimuovere la polvere e lo sporco che si annida nelle tapparelle.

Materasso e divano

Il divano è l’arredo su cui trascorriamo molto del nostro tempo e per questo la pulizia non deve essere tralasciata, soprattutto per i modelli non sfoderabili. Il metodo migliore per pulirlo è quello di rimuovere briciole, capelli o peli di animali con l’aspirapolvere e successivamente passare il pulitore a vapore.

Nei materassi e nei cuscini spesso si annidano acari che proliferando possono causare allergie e difficoltà respiratorie.

Per creare un ambiente sano il primo passo è quello di areare ogni giorno la stanza e di procedere poi con la pulizia periodica dei materassi e dei cuscini con il pulitore a vapore da passare lungo tutta la superficie.

Tappeto

Il tappeto è un elemento d’arredo che regala calore e dà un nuovo look alla stanza, ma è anche il posto in cui la polvere si annida di più. Per disinfettarlo basta passare l’aspirapolvere per eliminare capelli, briciole o peli di animali, cospargere la superficie di bicarbonato, eliminare l’eccesso con la spazzola e poi passare su tutta la superficie la macchia pulitrice a vapore.

Interno dell’auto

In auto trascorriamo molto tempo, anche questa deve essere un luogo sicuro e protetto e il vapore può essere un ottimo alleato per eliminare lo sporco e i germi da sedili, tappetini e bagagliaio. Come sempre il primo passo è quello di aspirare la polvere e poi successivamente eseguire il lavaggio con il vapore.

