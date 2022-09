Strada Morane, ciclista investita da un furgone

Questa mattina intorno alle ore 8.30 si è verificato un incidente stradale in via Morane, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale parallelo al sottopasso di accesso al centro commerciale La Rotonda. Un furgone per il trasporto di surgelati ha urtato una donna che si trovava in sella ad una bici elettrica.

La signora è caduta a terra e ha riportato diverse lesioni nell'impatto sull'asfalto. Soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata medicata e poi trasportata all'Ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dell'Antinfortunistica della Polizia Locale. Il traffico ha subito rallentamenti, ma è rimasto scorrevole.