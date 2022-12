Modena | Dieci fatti di cronaca che hanno segnato il 2022

Il 21 aprile 2022, Samanta Migliore, 35 anni, è morta tra le braccia del marito dopo essersi sottoposta ad un ritocco al seno "casalingo", lasciando cinque figli. Una donna dal passato difficile, già vittima - due anni prima - di tentato omicidio per mano dell'ex marito; che nonostante tutto non aveva perso la speranza in quel futuro che alla fine, le avrebbe voltato le spalle. Quel giorno, aveva deciso di sottoporsi ad un'iniezione di silicone liquido per l'aumento del seno, da una sedicente estetista che si faceva chiamare Pamela Andress, ma le cose non erano andate come sperato. La donna transessuale, all'anagrafe Josè Ricardo Santos Da Silva, si era dileguata dall'appartamento di Samanta subito dopo l' "intervento", quando aveva visto che le condizioni della donna stavano peggiorando: l'iniezione, avrebbe poi accertato l'autopsia, aveva causato un'orstruzione del vaso sanguigno tale da portare al decesso della 35enne. Dopo la fuga iniziale Pamela Andress si era costituita ai Carabinieri. Il processo a carico dell'estetista, si è concluso il 24 novembre 2022 con un patteggiamento a 4 anni e 8 mesi per il reato di "morte come conseguenza di altro reato".

Il 23 maggio 2022, una bambina di quattro anni ha perso la vita precipitando dal settimo piano del palazzo in cui viveva con la famiglia. E' accaduto in Via Giardini, a Modena. Ad accorgersi dell'accaduto era stata la madre, ma era ormai troppo tardi per la piccola: i soccorsi sono stati vani. Nei giorni e mesi precedenti e successivi altre due vite sono state spezzate dallo stesso, tragico, destino.

Il 7 maggio 2022, il vetro inserito nella ringhiera del balcone di un appartamento della zona residenziale di Via Buon Pastore, a Modena, ha ceduto facendo precipitare nel vuoto una donna di 60 anni, che è morta sul colpo.

A pochi mesi di distanza, il 21 settembre 2022, Alessandro Scotti è scivolato mentre tentava di scavalcare il balcone della propria abitazione, di cui aveva dimenticato le chiavi. E' morto all'età di 42 anni, precipitando sul marciapiede antistante la propria abitazione in Via Mazzini, a Formigine.

Una storia analoga alla prima, ma con un lieto fine che ha quasi dell'incedibile, è quella di un bambino di 5 ani, che martedì 5 luglio è precipitato dalla finestra di casa. Un volo di quasi 20 metri dall'appartamento al quinto piano che lo ha fatto impattare con il selciato del cortile del condominio di via Pisacane, zona Crocetta, dove la famiglia risiede. Una sciagura cui però il piccolo è riuscito a sopravvivere.

Il 31 maggio 2022, un bambino di tredici mesi è stato trovato riverso a terra nel cortile della villetta a schiera di Soliera dove abitava con i genitori: a notarlo, una vicina di casa. La scoperta e l'immediato arrivo dei soccorsi si sarebbero poi rivelati fondamentali: il piccolo, pur ricoverato a lungo in gravi condizioni, si è infatti salvato. Quella mattina il bambino si trovava in casa con la babysitter Monica Santi, 32 anni. Proprio lei, avrebbe confessato in seguito, lo aveva gettato dalla finestra. Un gesto apparentemente inspiegabile, che affonderebbe le sue radici in un profondo disagio psichico della donna, radicato ma sempre tenuto nascosto. Il suo Avvocato, Francesca Neri, aveva raccontato del suo stato confusionale durante ed inseguito all'accaduto. La perizia psichiatrica del Tribunale, risalente a settembre, ha confermato che la babysitter al momento del gesto fosse affetta da vizio parziale di mente. La vicenda giudiziaria, che vede aperto a carico della 32enne un fascicolo per tentato omicidio, deve ancora giungere a conclusione.

Il 9 giugno 2022, si sono perse le tracce di un elicottero privato Agusta Koala, partito dall'aeroporto di Capannori-Tassignano, in provincia di Lucca, e diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. L'elicottero da tre giorni faceva la spola per portare alcuni buyer stranieri ad un evento internazionale dedicato all'eccellenza tecnologica del settore cartario. Dopo l'allarme, le ricerche si sono concentrate nell'area del Frignano, interessata una tempesta di pioggia, fulmini e grandine proprio nei minuti in cui si riteneva che l'elicottero la stesse sorvolando: si temeva che l'elicottero fosse precipitato. Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino ed Aeronautica Militare hanno portato avanti le ricerche incessantemente, anche con l'ausilio della campana sonica. Le ricerche si sono concluse l'11 giugno, con il tragico ritrovamento dei rottami del velivolo alle pendici del Monte Cusna, nel reggiano. A borto, i corpi senza vita di sette persone: quattro cittadini turchi, Cez Arif, Ilker Ucak, Kenar Serhat e Erbilaltug Bulent, due cittadini libanesi, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak e il pilota Corrado Levorin, di 32 anni originario di Polverara, in provincia di Padova.

Il 13 giugno 2022 Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia Renata Alexandra, 22 anni, sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella loro villetta di Castelfranco, in zona Cavazzona. A sparare i due colpi, con un fucile a canna mozza con matricola abrasa, Salvatore Montefusco, 69 anni, marito di Gabriela. Un matrimonio al capolinea, la cui fine avrebbe dovuto essere sancita dall'udienza per la separazione, in programma il giorno della tragedia. Subito dopo il duplice omicidio, l'uomo, ancora insanguinato, si era recato al bar. Qui, aveva chiamato il suo Avvocato, Marco Rossi, e i Carabinieri, ai quali si era consegnato spontaneamente confessando i delitti. Era stato arrestato e condotto in carcere. Una tragedia annunciata, frutto di una situazione familiare complessa già nota alle Forze dell’Ordine.

Il 17 agosto 2022, un violento nubifragio si è abbattuto sul territorio della Bassa Modenese, interessando in particolar modo il comune di San Felice Sul Panaro. Raffiche di vento molto forti, pioggia torrenziale e grandine hanno martoriato la zona per lunghe ore, provocando ingenti danni e spazzando via, oltre ad alberi e strutture, anche il tetto di una palazzina: nove gli sfollati, che hanno concorso a formare la cifra di 22 persone evacuate in totale in provincia di Modena. Un'ondata di maltempo disastrosa, che ha inciso profondamente anche sui raccolti, in particolar modo per quello delle pere, che ha registrato una perdita superiore al 50%. Alla dichiarazione dello stato di crisi regionale, ha fatto seguito, il 26 agosto, la richiesta al Governo dello stato di Emergenza Nazionale. La stima dei danni aveva raggiunto, e superato, la cifra di 90 milioni di euro.

I capricci del meteo non hanno risparmiato neppure la frazione modenese di San Damaso, che il 30 agosto è stata spazzata da una perturbazione violenta e localizzata. Raffiche di vento ad oltre 110 km/h hanno scoperchiato i tetti di alcune case, abbattuto alberi e provocato ingenti dannia diverse famiglie.

Il 30 agosto 2022, 21 minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stati denunciati al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura per i Minorenni di Bologna e condotta dagli investigatori della Squadra Mobile: cinque i procedimenti penali istruiti. Nel mirino risse, aggressioni, minacce, danneggiamenti e rapine tutti riconducibili ai membri delle baby gang rivali che si riconoscono nelle denominazioni "Daisan 216" e "Sooz". Già nel marzo 2022, un "baby boss" del centro storico era finito in manette perchè sospettato di aver messo a segno cinque rapine e diverse estorsioni ai danni di coetanei. Un fenomeno preoccupante e tristemente protagonista di questo 2022, arginato ma ancora lungi dall'essere eradicato completamente.

Tra il 7 e l'8 settembre 2022, un appartamento del condominio Windsor Park di via San Faustino, a Modena, è stato teatro di un episodio raccapricciante. Un 30enne ed un 16enne di origine tunisina, si sono introdotti nell'appartamento dove risiedevano un uomo ed una donna di 28 e 25 anni, probabilmente loro conoscenti. Qui, quello che presumibilmente potrebbe essere iniziato con un tentativo di rapina, è degenerato in qualcosa di peggiore. I due hanno malmenato la coppia, sferrando diverse coltellate al 28enne dopo averlo denudato. Sono quindi passati alla donna, umiliandola e privandola delle vesti, per poi costringerla sotto minaccia del coltello a compiere atti sessuali. L'orrore è stato ripreso con lo smartphone. La Polizia, chiamata dai vicini allarmati dalle grida della coppia, è intervenuta immediatamente, riuscendo ad intercettare gli aggressori che nel frattempo avevano abbandonato il luogo del delitto. I due sono stati sono stati arrestati per rapina pluriaggravata in abitazione commessa con l'uso di armi, violenza sessuale di gruppo e lesioni volontarie pluriaggravate aggravate, in concorso fra loro. Le vittime, nonostante lo shock e le ferite, si sono salvate.

Il 29 ottobre 2022 ha avuto inizio l'evento che per i giorni seguenti avrebbe riempito le pagine di quotidiani locali e nazionali, compromettendo la circolazione, facendo discutere cittadini e politici e scuotendo il neonato governo Meloni: il Witchtek 2k22, meglio noto come "Rave party di Modena". Oltre tremila persone, provenienti da tutta Europa, si sono radunate in un capannone dismesso e pericolante nei pressi del Casello di Modena Nord, invadendo i campi circostanti con centinaia di camper, automobili, e tende arrangiate. All'interno del capannone, musica assordante e scambi di droga, con tanto di punto informativo. Del rave party, che sarebbe dovuto continuare fino al 2 di novembre, è stato deciso lo sgombero il 30 ottobre ed effettuato il giorno seguente con un dispiego di forze dell'ordine senza precedenti. Decine di camionette di Polizia, Carabinieri, e Guardia di Finanza, provenienti da tutta la penisola, ma anche Vigili del Fuoco, e 118, hanno presidiato l'area senza però mai intervenire in forze. Lo sgombero infatti è stato pacifico, frutto di una mediazione tra forze dell'ordine e partecipanti. Se il rave di Modena è (bene che sia) finito, la discussione parlamentare che in esso affonda le radici è ancora in fieri: ne vedremo gli sviluppi nell'anno nuovo.

Il 18 novembre 2022 il corpo senza vita di Alice Neri, 32 anni, è stato ritrovato nelle campagne di Concordia, nel bagagliaio della sua auto, ormai carbonizzata. Era stata uccisa la notte precedente, in circostanze che ancora non è dato conoscere, dopo aver passato la serata in compagnia di un amico allo Smart Cafè. L'amico e il marito di Alice, Nicholas Negrini, sono stati i primi ad essere indagati, per poi essere subito scagionati. Nelle prime settimane, gli inquirenti non sono riusciti a dare un volto all'assassino, fino a quando i riflettori sono stati puntati su Mohamed Bedoui Gaaloul, 29enne tunisino rintracciato e arrestato il 14 dicembre nel sud della Francia. L'uomo, che non avrebbe alcun legame con la vittima, è indagato e gravemente indiziato per l'omicidio di Alice Neri. A fondamento dei sospetti, ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza del bar, che avrebbero ripreso il 29enne arrivare in sella alla sua bicicletta, che poi sarebbe rimasta lì. Lo avrebbero ripreso anche avvicinarsi all'automobile della donna, ma cosa sia successo nelle ore successive resta ancora da chiarire.