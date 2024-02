In due giorni 25 denunce per danneggiamenti di auto e negozi. Identificato l'autore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tra il 15 e il 17 febbraio scorsi, numerose segnalazioni di danneggiamenti e imbrattamenti ai danni di veicoli e esercizi commerciali sono pervenute alle Centrali Operative delle Forze di Polizia presenti sul territorio. In risposta a tali segnalazioni, gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo e i Militari del Comando Stazione Carabinieri di Sassuolo sono immediatamente intervenuti, avviando un'indagine.

Grazie alla consultazione delle telecamere di sicurezza dislocate sul territorio comunale, è stato possibile individuare l'autore di tali atti criminali.

Nel periodo compreso tra il 15 e il 20 febbraio, sono state presentate 25 denunce da cittadini, le quali evidenziavano danneggiamenti consistenti nel taglio di pneumatici e nell'applicazione di colla e pezzi metallici nelle serrature delle porte d'ingresso degli esercizi commerciali. Inoltre, gli esercizi commerciali sono stati oggetto di imbrattamenti con materiale organico maleodorante di origine sospetta. L'indagato è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento continuato, nonché per il reato di rimozione e danneggiamento di un apparecchio atto a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. In particolare, è emerso che l'individuo ha utilizzato un estintore, prelevato da un cantiere, per imbrattare un veicolo con la polvere antincendio contenuta al suo interno.

L'attività investigativa è stata condotta con la collaborazione della Polizia Locale di Sassuolo e della Stazione dei Carabinieri di Sassuolo.

Il Sindaco Gian Francesco Menani esprime il suo personale ringraziamento a nome dell'intera città di Sassuolo nei confronti della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Sottolinea la tempestività con cui hanno identificato e denunciato l'autore di tali gesti, i quali hanno generato preoccupazione e sconforto per un breve periodo in città. Il Sindaco evidenzia l'efficacia e l'efficienza del sistema di videosorveglianza, nonché l'alto livello di controllo del territorio nel rilevare chiunque pensi di commettere reati rimanendo impunito.