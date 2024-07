Operazione Sicurezza: weekend di controlli con arresti e sanzioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel corso di questo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno intensificato i loro servizi di controllo del territorio, ottenendo significativi risultati sia in ambito preventivo che repressivo. L'attività ha portato a denunce in stato di libertà, sequestri di sostanze stupefacenti e ispezioni amministrative di locali pubblici, con conseguenti sanzioni pecuniarie.

Operazioni nei Vari Comuni

Sassuolo e Dintorni

Le pattuglie hanno esteso i controlli ai comuni di Maranello, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro e Vignola, identificando 65 persone e 50 veicoli. A Savignano sul Panaro, è stato rinvenuto un furgone rubato a Vignola, che è stato restituito al legittimo proprietario. Due giovani sono stati sorpresi a consumare hashish in un parco e segnalati alla Prefettura di Modena.

Modena e Castelfranco Emilia

I militari della Compagnia di Modena hanno concentrato i loro controlli nel centro cittadino e a Castelfranco Emilia, operando in modalità dinamica per garantire la sicurezza nelle ore serali e notturne. In collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato un cantiere edile, segnalando due amministratori per irregolarità nella gestione delle opere provvisionali e dei sistemi di accesso ai lavori in quota. L'ispezione ha portato all'identificazione di 28 lavoratori di 8 ditte e a sanzioni amministrative per un totale di circa 3.400 euro.

Carpi

A Carpi, i Carabinieri hanno identificato 25 persone e controllato 17 veicoli. In un locale notturno, sono intervenuti per sedare un avventore in stato di ebbrezza che disturbava la clientela e aggrediva verbalmente i militari. L'uomo è stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e per ubriachezza in luogo pubblico. Sempre a Carpi, è stata eseguita un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 44enne per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della compagna.

Pavullo nel Frignano

I Carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno effettuato controlli stradali notturni nel comune di Zocca, identificando 25 persone e ispezionando 20 veicoli senza rilevare infrazioni al Codice della Strada.