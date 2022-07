Sigarette elettroniche d'importazione, distrutti mille prodotti non conformi

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Modena hanno portato a termine una importante operazione di controllo riguardante prodotti liquidi da inalazione (PLI) e ricariche, provenienti da Paesi extra UE, la cui immissione in consumo in Italia è soggetta a specifiche restrizioni.

Gli operatori si sono portati presso la sede di un noto corriere internazionale e hanno distrutto oltre 1000 dispositivi elettronici (atomizzatori, cartucce, batterie, etc.) e flaconi contenenti in totale 22 litri di liquidi da inalazione per sigaretta elettronica e nicotina, equivalente a 120 chilogrammi di tabacco tradizionale.

Nell’ambito della stessa operazione, sono stati distrutti circa 1000 chilogrammi di merce di vario genere non ammessa all’importazione in quanto priva delle necessarie certificazioni di conformità CE e delle certificazioni sanitarie.

Ancora una volta l’attività dell’Ufficio di Modena si inserisce nell’ambito delle attività di controllo extra tributario, promosse dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, volte alla tutela della salute e della sicurezza delle persone.