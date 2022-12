Gru pericolante in via Sassi, evacuate 65 famiglie e alcuni negozi

Risveglio piuttosto traumatico per una sessantina di famiglie modenesi residenti in via Sassi, zona Buon Pastore. Questa mattina intorno alle 6.30 circa 65 di nuclei familiari sono stati fatti evacuare dalle loro abitazioni, a causa di una gru edile.

A quanto si apprende alcune tubature avrebbero ceduto nel punto su cui poggia la gru, in una stradina laterale che serve da accesso ad un condominio. A scopo precuaizinale sono stati evacuati anche i negozi del complesso de I Portici.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a Polizia e Carabinieri, seguiti anche dai tecnici Hera. Mentre la Polizia Locale ha chiuso al transito la strada - nel tratto compreso tra via Tamburini e viale Buon Pastore - sono state fatte arrivare sul posto delle autogru per mettere in sicurezza la zona. E' infatti necessario smontare e rimuovere la gru pericolante: al momento è stimato un tempo di circa 3 ore per la conclusione dell'intervento. ++ Seguiranno aggiornamenti ++