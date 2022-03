Si ribalta allo svincolo dell'autostrada. Traffico in tilt

Poco dopo le 12 di oggi si è veri incidente in autostrada, più precisamente all'altezza dello svincolo di uscita dalla A1 al casello di Modena nord (direzione Bologna).

Secondo una prima ricostruzione e per casue ancora in corso di accertamento, un mezzo si sarebbe ribaltato in prossimità dello svincolo.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine per regolare il transito a senso unico alternato