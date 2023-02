Incidente, molto grave un ciclista investito in via Padre Candido

Questa mattina l’incrocio tra via Padre Candido e via IV Novembre è stato teatro di un grave incidente stradale, che ha coinvolto un furgone e una bicicletta. Ad avere la peggio ovviamente il ciclista, che è stata colpito dal mezzo finendo a terra e riportando gravi conseguenze fisiche.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Modena intervenuta sul posto, il furgone Renault Traffic che trasportava medicinali proveniva da via IV novembre ed era impegnato in una manovra di svolta, mentre si sta verificando la direzione di marcia della bici, che si trovava in corrispondenza del'incrocio.

Dopo l’urto il ciclista, un 72enne modenese, è caduto a terra ed è stato accompagnato all’ospedale di Baggiovara in codice rosso da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni sono gravi ed è ricoverato in Terapia Intensiva, in prognosi riservata. Illeso il 52enne alla guida del furgone.